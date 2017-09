Francia dice que en Santo Domingo habrá diálogo por Venezuela (?)

El Diario Libre, de Santo Domingo (capital de República Dominicana), publicó una información fechada en Caracas (Venezuela), que afirma:

"El gobierno venezolano y la oposición reactivarán el proceso de diálogo que estaba estancado desde finales del año pasado, anunció el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. El canciller francés Jean-Yves Le Drian dijo tras un encuentro con su par venezolano Jorge Arreaza que fue informado de que el miércoles se reactivarán en República Dominicana los diálogos entre el gobierno y la oposición bajo los auspicios del presidente de República Dominicana, Danilo Medina y expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, señala un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia."

Otro diario dominicana, Hoy, a su vez informa:

"El gobierno de República Dominicana y el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero invitaron hoy al presidente Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a iniciar un diálogo para resolver la grave crisis política. “Invitamos formalmente a gobierno y oposición a transitar un proceso de negociación y acuerdo político”, señala un comunicado suscrito por el canciller dominicano, Miguel Vargas, y Zapatero, quien promueve una solución negociada en Venezuela. El texto se conoció poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, afirmara en un comunicado que las partes mantendrán conversaciones el miércoles en República Dominicana. (...)".

Sin embargo, la agencia española Efe, desde Caracas, difundió un desmentido:



"La oposición venezolana negó las supuestas conversaciones con el Gobierno que según el canciller Jorge Arreaza se celebrarán a partir de mañana en República Dominicana donde según pudo saber EFE, sí está previsto un contacto entre las partes, lo que no supone una reapertura del diálogo. “Aquí no ha habido ningún anuncio oficial de la Unidad sobre el tema y no existe ningún tipo de negociación que esté prevista”, dijo en una rueda de prensa Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Fuentes cercanas a la negociación, contaron a EFE que dirigentes de la MUD tienen previsto estar mañana a República Dominicana por invitación del Gobierno de ese país, un viaje que serviría para realizar un contacto con representantes del oficialismo para explorar opciones hacia una posible reapertura del diálogo. (...)".

La situación es muy extraña y escapa a la comprensión de Urgente24.

“Se trata de una buena noticia, la cual espero que muy pronto se traduzca en actos concretos in situ”, afirmó Le Drian tras reconocer que le manifestó a Arreaza la profunda preocupación de Francia por la crisis venezolana.

El ministro francés le insistió a su homólogo venezolano sobre el riesgo de la aplicación de sanciones europeas y la necesidad de que el gobierno de Venezuela dé con rapidez signos concretos de su voluntad por reactivar las negociaciones con la oposición en el marco de un procedimiento que sea “sincero y que tenga credibilidad”, refiere el comunicado.

Le Drian expresó la disposición del gobierno francés, en colaboración con la Unión Europea y los países latinoamericanos, a apoyar el diálogo como la “única vía posible” para salir de la crisis que enfrenta el país suramericano.

El diputado opositor venezolano Edgar Zambrano le dijo a la agencia The Associated Press que si la iniciativa de diálogo estaba circunscrita a construir una “salida política inteligente” a la crisis “es bienvenida”.

Y él agregó que el partido Acción Democrática estaba dispuesto a respaldar las iniciativas que estén orientadas a evitar la confrontación entre los venezolanos.

“El canciller francés anuncia algo sobre lo que nosotros no tenemos ninguna información. No sé nada”, comentó a la agencia AFP el parlamentario opositor Henry Ramos Allup.

El español Rodríguez Zapatero y los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), junto con el Vaticano, impulsaron un fallido diálogo en Venezuela a finales de 2016. Las conversaciones fracasaron en medio de señalamientos mutuos sobre incumplimiento de acuerdos.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigía un cronograma electoral, la liberación de “presos políticos” y la apertura de un canal humanitario para recibir donaciones de alimentos y medicinas, en grave escasez.