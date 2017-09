El DT del Shangai Shenhua dejó a Tévez afuera porque “está gordo”

La performance de Carlos Tévez en el club chino Shangai Shenhua ya está considerada un verdadero fracaso debido a que no muestra el nivel esperado, convirtió nada más que dos goles.

Debido a este adverso panorama, Tevez fue apartado del plantel del Shanghai Shenhua debido a que el entrenador interino del equipo, el chino Wu Jingui, quien reemplazó al uruguayo Gustavo Poyet, considera que está excedido de peso.

“El jugador estará al tanto de mis planes tácticos, pero no lo tendré en cuenta en este momento porque no está preparado físicamente, no está en condiciones de actuar”, afirmó el entrenador chino sobre Tevez, quien no juega un partido entero desde principios de agosto.

Wu Jingui afirmó que “Tevez tiene sobrepeso, al igual que el colombiano Fredy Guarín. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte”.

Carlos Tevez llegó a la Superliga china en enero pasado tras un pago de 10.500.000 euros, pero el ex jugador de Corinthians de Brasil, West Ham y Manchester United de Inglaterra y Juventus de Italia sólo hizo dos tantos en los 14 partidos que jugó.

El Shanghai Shenhua inició la temporada con los objetivos de la Liga de Campeones de Asia y la Superliga, pero en el certamen continental fue eliminado antes de la fase de grupos y en el certamen local está 11mo. con 24 puntos, a 32 del puntero Guangzhou Evergrande y a ocho de la zona de descenso.

Cabe recordar que “El Apache” tiene una cláusula de salida a partir de noviembre para volver a Boca, aunque también cuenta con la opción de continuar una temporada más en el Shanghai Shenhua, que pagó por él casi 40 millones de euros por temporada.

Es que, tal como pasó en Boca durante su regreso, Carlitos Tévez vive de lesión en lesión y allí los chinos dudan si es verdad o si se trata de un capricho para no jugar más, rumor que en Argentina se instaló rápidamente y obligó a Daniel Angelici aclarar que su regreso está preparado para enero de 2018.

“El chico meláncolico”, como lo tildan en los medios locales, logró transformarse en el futbolista mejor pago del mundo, cobrando 730 mil euros semanales, con sólo 33 años. Sus supuestas lesiones le hicieron perder la mitad de los partidos disputados y sólo ha marcado dos tantos desde su fichaje.

No obstante, el retorno no será para nada gratis ya que para volver a contar con los servicios del delantero, Boca deberá ejecutar una cláusula de salida de 6 millones de dólares. Vale aclarar que este monto sólo corre para el conjunto de la Ribera, ya que se trata de un apartado especial en el contrato que Tevez firmó con el Shanghai Shenhua, según publicó el martes 15/08 el Diario Ámbito Financiero.

La especulación ha aumentado en los medios respecto a que el exdelantero del Manchester United y de la Juventus está intentando regresar a Boca, que vendió en enero al atacante de 33 años al Shenhua por casi u$s 13 millones.

Carlos Tevez, que jugó sólo 11 partidos en la liga china, anotando dos goles, le pidió a su equipo que le permitiera regresar a Buenos Aires para recibir tratamiento de su lesión, una solicitud que fue aprobada por el Shenhua después de analizarla, con la salvedad que tiene que retornar si o si antes de fin de mes a China, reveló Ámbito Financiero.

Tévez fue transferido al Shanghai Shenhua, equipo que dirigió el uruguayo Poyet por la suma de 80 millones de dólares. Por otra parte, el paso de “Carlitos” no es bueno por el fútbol chino y la dirigencia boquense encabezada por Daniel Angelici ya estaba realizando gestiones para repatriarlo.

El “Apache” Tévez se despidió el domingo 18/12/2016 de Boca en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Tévez se fue de la entidad ‘Xeneize’ a causa de su mala relación con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre pasado. Fuentes internas afirmaban que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.