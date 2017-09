La "Unidad de Decapitación" con la que Corea del Sur amenaza a Kim Jong-un

El diario The New York Times reveló que el día después de que Corea del Norte llevara a cabo su 6º -y más poderoso- ensayo nuclear este mes (el 3/9), el ministro de Defensa surcoreano, Song Young-moo, dijo a los legisladores en Seúl que una brigada de Fuerzas Especiales que los oficiales de Defensa describieron como una "Unidad de Decapitación" sería establecida hacia fines de año. "La unidad no ha sido asignada para literalmente decapitar a los líderes norcoreanos. Pero ese es claramente el mensaje amenazante que Corea del Sur está intentando enviar", escribió Choe Sang-hun del NYT.

Se conoce oficialmente como Spartan 3000, y con ella Seúl aspira a intimidar a su vecino del Norte y a disuadirlo de atacar. "Corea del Sur está construyendo una unidad militar con una misión: asesinar a Kim Jong-un", escribió Alex Ward en el portal Vox. La unidad es parte de un plan de larga data preparado para luchar contra el Norte si fuera necesario, llamado "Corea Gran Castigo y Represalia".

Los oficiales de Defensa dijeron que la unidad podría realizar incursiones al otro lado de la frontera con helicopteros reajustados y aviones de transporte, que podrían penetrar Corea del Norte de noche. "Rara vez un Gobierno anuncia una estrategia para asesinar a un jefe de Estado, pero Corea del Sur quiere mantener al Norte en el borde y nerviosa sobre las consecuencias de seguir desarrollando su arsenal nuclear", explicó Sang-hun. "Al mismo tiempo, la postura cada vez más agresiva del Sur tiene como objetivo empujar a Corea del Norte a acpetar la oferta de charlas del Presidente, Moon Jae-in."

Sin embargo, plantea Sang-hun, la estrategia plantea una pregunta difícil: "¿Cómo puede un país sin armas nucleares disuadir a un dictador que las tiene?" "La mejor disuasión que podemos tener, después de tener nuestras propias armas nucleares, es hacer que Kim Jong-un tema por su vida", dijo Shin Won-sik, un general que fue el máximo estratega de operaciones del Ejército surcoreano antes de retirarse en 2015.

Mientras tanto, el régimen norcoreano aseguró que "redoblará" sus esfuerzos por desarrollar su programa nuclear y misilístico, en respuesta a las sanciones impuestas por las Naciones Unidas en su contra el lunes 11/9. El ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Kim Jong-un calificó a estas de "una provocación atroz destinada a privar a la República Popular Democrática de Corea de su legítimo derecho a la autodefensa y a sofocar por completo a su Estado y a su pueblo mediante un bloqueo económico a gran escala", a través de un comunicado.

El lunes 11/9, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un nuevo paquete de sanciones destinadas a ahogar económicamente a Kim, tras su última prueba nuclear. Las medidas incluyen limitaciones sobre sus importaciones de petróleo, además de prohibir sus exportaciones de textiles. Sin embargo, John Rogin del diario The Washington Post, aclara que el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Seguridad no incluye el embargo total al petróleo que USA había inicalmente propuesto.

Quizás por eso el Presidente, Donald Trump, dijo que las sanciones -las más estrictas que el Consejo de Seguridad le aplicó a Corea del Norte- eran "solamente otro paso muy pequeño - no una gran cosa", y no eran nada comparado con lo que "en última instancia deberá suceder".

"Estados Unidos quería una prohibición completa a la exportación de crudo a Corea del Norte pero eso se diluyó en un bloqueo a las exportaciones textiles y un límite al suministro de combustible para asegurarse el apoyo de China y Rusia que tienen poder de vetar las resoluciones", explica Mythili Sampathkumar en el diario Independent.

Pyongyang expresó que las medidas punitivas sólo servirán para que el país "verifique que el camino que adoptó es absolutamente correcto" con respecto a su programa nuclear y misilístico. Además, prometió "llevar su lucha hasta el final" y aseguró que "redoblará sus esfuerzos para incrementar la fortaleza que permite proteger la soberanía y el derecho a existir", en el comunicado recogido por la agencia estatal KCNA.

El Post reveló que Joseph Yun, el representante especial para la política de Corea del Norte del departamento de Estado, hizo un viaje silencioso a Moscú el lunes para urgir a Rusia a que apoyara las nuevas medidas de la ONU a Corea del Norte. Rusia accedió a apoyar las sanciones diluidas. El Gobieno ruso, explica, invitó a Yun como parte de un esfuerzo del Presidente, Vladimir Putin, de jugar un rol mayor en la crisis norcoreana. Moscú se resiste a sanciones más duras y presiona por una mesa de negociaciones con Pyongyang. Desde hace algunos meses, Rusia y China han venido proponiendo una opción de "congelamiento a cambio de congelamiento", en la que USA y Corea del Sur restringirían sus ejercicios militares a cambio de que Corea del Norte detenga sus ensayos nucleares y misilísticos. Pero Washington y Seúl han rechazado esa idea múltiples veces, explica el Post. Un oficial de la admisnitración, dijo la semana pasada que la administración de Trump no tiene intenciones de sentarse con el régimen de Kim bajo las condiciones actuales y que el plan es seguir presionando a Pyongyang.

Mientras tanto, Corea del Sur probó, por primera vez, con fuego real, su sistema de misiles Taurus de largo alcance. El Ejército surcoreano dijo que el misil Taurus lanzado desde un avión de combate F-15 viajó a través de los obstáculos a altitudes bajas antes de alcanzar su objetivo cerca de la costa oeste del país, durante ejercicios llevados a cabo el martes 12/9. CBS News explica que esto aumenta su capacidad de realizar un ataque preventivo contra su vecino en caso de una crisis. El país ha estado intentando aumentar sus capacidades militares frente a la amenaza permanente de los ensayos nucleares de Kim Jong-un. La semana pasada, Trump aceptó levantar los límites a la carga explosiva de Corea del Sur -estipulados en un tratado de hace décadas entre ambos países-, permitiendo al país desarrollar misiles balísticos más poderosos.

"El Norte dijo que su último ensayo fue una detonación de un arma termonuclear construida para sus misiles balísticos intercontinentales en desarrollo, que fueron probados en vuelo 2 veces en julio. El país está también desarrollando misiles de combustible sólido que podrían ser disparados desde lanzadores móviles terrestres o submarinos. Hizo volar un poderoso misil de mediano alcance sobre el norte de Japón el mes pasado mientras declaró que vendrán más ensayos misilísticos sobre el Océano Pacífico", explica CBS News. Corea del Sur dijo que encontró una pequeña cantidad de radioactividad en las muestras de aire tomadas días después del ensayo del Norte. La Comisión de Protección y Seguridad Nuclear dijo que el descubrimiento del isótopo Xenón-133 está conectado a recientes ensayos pero no pudo verificar exactamente qué tipo de bomba fue detonada porque otros isótopos que típicamente acompañan a una explosión nuclear no fueron hallados.