Stolbizer le reclamó a Macri que libere fondos para obras

La diputada Margarita Stolbizer le reclamó al presidente Mauricio Macri que utilice los más de $3.000 millones que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) tiene invertidos en plazos fijos para afrontar los daños que generan las inundaciones en todo el país.



"Me ha resultado llamativo y preocupante advertir que el referido Fideicomiso [de Infraestructura Hídrica] mantiene un depósito a plazo fijo indisponible por una suma superior a los $3.000 millones entre pesos y dólares", señaló la candidata a senadora por 1País a través de una carta, para advertir que las urgencias desatadas "no toleran la indisposición especulativa de fondos que se deberían estar aplicando a la recuperación de infraestructura y capacidad productiva de las tierras inundadas".



Aludió así a las cuentas que publica la página de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), donde surge que al 31 de julio de este año existían plazos fijos por 3369 millones de pesos y otros 140 millones de dólares del FFIH.



"Los recursos disponibles en el Fondo de Infraestructura Hídrica son insuficientes. Es cierto, las obras hídricas tardan mucho y son poco visibles. Pero siempre son las que marcan una gestión. El entubamiento del Maldonado fue la obra que tal vez más se le reconozca de su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", destacó Stolbizer.



"Si encara un plan de infraestructura hídrica en la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, que logre mitigar el impacto de las lluvias, probablemente con el transcurrir de los años, sean el conjunto de obras más recordadas de su gestión", le aconsejó, y afirmó: "Mucho más que si logra terminar con las cuestionadas obras del Soterramiento del Sarmiento o las represas Kirchner-Cepernic de Santa Cruz".



En la carta, la líder del GEN reconoce que la falta de inversión en infraestructura hídrica "ha sido una constante de muchos años" y que el Gobierno está realizando obras "de importancia" en la cuenca del Río Salado. "Pero quiero llamar su atención sobre las urgencias que sí podrían atenderse", advierte, en relación a la cuenca del Arroyo Vallimanca, que vincula con las inundaciones que hoy afectan a los partidos de Bolívar, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear.

# "La situación es más grave que la de las últimas inundaciones"

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías De Velazco, aseguró hoy que “la situación es más grave que la de las últimas inundaciones” dado que “gran parte del suelo está en saturación”.



“Una gran zona de la provincia de Buenos Aires, que se extiende desde la Bahía de Samborombón hasta La Pampa, está soportando fuertes inundaciones, también parte de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que son áreas fuertemente productoras en materia agropecuaria”, explicó De Velazco en declaraciones al programa radial Ahora es Cuando, que se transmite por FM Blue.



En ese sentido, el dirigente afirmó que “la situación es más grave que la de las últimas inundaciones, porque gran parte del suelo está en saturación. Las napas están tan altas que no le entra un milímetro más de agua al suelo. Encima estamos entrando en la primavera, que es una estación lluviosa”.



“Gran parte del trigo y la cebada no se pudieron sembrar por la inundación, y estamos a un mes de iniciar la siembra de soja y maíz. Por eso desde Carbap hablamos de un piso de pérdida de US$ 1.500 millones en Buenos Aires y La Pampa”, remarcó, al tiempo que consideró que “el productor está agobiado, en muchos casos con los brazos caídos. Hay algunos que han pasado varias inundaciones y no tienen ya esperanzas de que esto vaya a cambiar”.

# “Está todo perdido”

El intendente del partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortese, dijo que tras las intensas lluvias de los últimos días, sumadas a las de los ocho meses pasados, el 70% de los campos productivos están inundados.



Según Cortese, “en el partido tenemos 115.000 hectáreas afectadas por las inundaciones” sobre un total de 164.000 hectáreas productivas, y remarcó, en declaraciones a Télam radio, que “a 20 centímetros ya hay agua” en las napas freáticas, por lo que “sólo se pudo sembrar el 30% y está todo perdido”.



Por eso, los productores y autoridades de Hipólito Yrigoyen participarán la semana que viene de la reunión de la Mesa de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.



“Lo perdido, perdido está. Por los próximos ocho meses no vamos a tener la posibilidad de llegar a algunos campos, se ha perdido todo”, lamentó el intendente, al tiempo que contó que en la zona se trabaja con alteos “para que los tambos puedan seguir sacando su producción y para poder sacar la hacienda”.

La situación generada por las inundaciones es grave en muchas localidades bonaereses, pero también en otras provincias argentinas.