Peronización, debate y esconder a Vallejos: Las últimas de balas de CFK

Cómo conseguir los votos que consoliden un triunfo en las elecciones legislativas de octubre es la mayor preocupación de Cristina Fernández. En las PASO consiguió el 34,27% de los sufragios. Si bien le alcanzó para imponerse sobre el oficialismo aquella vez, las encuestas post-primarias señalan que la exPresidente quedó muy cerca de su techo, lo que no ocurre con el oficialismo, que ahora encabeza la intención de voto.

Ya se ha comentado que, ante el desafío de expandir su caudal electoral, Cristina Fernández ensaya algunas alternativas para acercarse al público que optó por otros candidatos que ya no competirán por bancas en el Senado. El último intento fue un llamado a las otras fuerzas política a que, de alguna manera, declinen sus aspiraciones y así capturar todo el voto opositor. No resultó.

Tampoco la ayudan en su entorno. La nota la dio nuevamente Fernanda Vallejos, quien lidera la boleta de Diputados de Unidad Ciudadana y que perdió con la que encabeza Graciela Ocaña. Ya había tenido problemas la economista cuando en su 1ra irrupción como candidata había defendido al multiprocesado Amado Boudou. Ahora llamó la atención por su ponderación de la función de Julio De Vido cuando fue ministro de Planificación, justo cuando más se habla de las sospechas de corrupción que hay contra él.

Primero, en una entrevista con LN+, Vallejos se negó a responder si convocaría a De Vido al Gabinete de un hipotético gobierno de Cristina Fernández en 2019. Luego, consultada específicamente sobre su parecer respecto del exministro, la candidata prefirió ponderarlo por su impulso al área nuclear.

"[Julio De Vido] fue el ministro bajo cuya gestión se puso en funcionamiento nuevamente el plan nuclear en la Argentina, que es una preocupación muy grande porque a Atucha la están desguazando nuevamente como en la década del '90 (...) se trata del abandono de una política de ciencia y tecnología", opinó Vallejos.

En camino al juicio oral por la tragedia de Once, además de otras causas que hay en su contra, la imagen del exfuncionario atraviesa zonas oscuras, y no parece la mejor estrategia de campaña ubicarse muy cerca de él. Por algo la exPresidente tampoco salió en su defensa.

Vallejos no aporta, pero en los comandos de campaña de la exPresidente tampoco habría grande ideas. Según trascendió en las últimas horas, la peronización de la campaña también es algo que está en agenda, incluido un acto multitudinario en el conurbano al estilo de los que se vieron durante las presidencias kirchneristas. De acuerdo a lo que contó Pablo Ibáñez en el diario Clarín, el escenario se montará este domingo en Florencio Varela, un bastión del peronismo, en general, y del kirchnerismo, en particular.

Habrá que ver cuál es el impacto que tiene en el votante que no optó por la boleta K en las PASO. La postal podría parecerse mucho a aquella que dejó el acompañamiento masivo a la exPresidente en su primera declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.

En cuanto apariciones mediáticas, la exPresidente sigue negociando una entrevista con algún periodista no afín y, por otro lado, su participación en el debate que organiza el canal TN. Según agregó Clarín este miércoles, desde UC ya esgrimieron las primeras condiciones: que, si bien TN lo transmitirá, que el debate se organice fuera de los estudios de ese canal y que sea en una universidad del conurbano. Al menos, aún no dijeron que no.