El CELS contradice a Bullrich: "No está descartada la desaparición forzada"

Paula Litvachky, directora del Área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguró que "no está descartada definitivamente la desaparición forzada de Santiago Maldonado", al referirse a la prueba de ADN negativo en el material de Gendarmería.

"Esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada porque ésta se puede haber dado de una manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron. Llama la atención que defina como ministra de Seguridad y parte responsable política de Gendarmería, que a partir de algunas medidas de prueba ya no se puede seguir hablando. Es incorrecto por su función. No tiene sentido", dijo Litvachky en declaraciones a "A los botes" (FutuRock FM).



"Faltan otros peritajes que hay que ver si dan positivo o negativo. La figura de desaparición forzada tiene que ver con cómo se dio la desaparición de Santiago y quiénes son los responsables. Cualquier definición que quiera dar certeza de eso, es incorrecta y ella lo está haciendo para defender al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería de un hecho muy grave", agregó.

Según la directora del Área de Seguridad y Justicia del CELS, "en términos generales, hay posibilidades de fraguar evidencias. No digo que éste sea un caso concreto, pero sin duda hay que ser cuidadosos. Es cierto que se hicieron los análisis en los vehículos de forma tardía y también es cierto que se lavaron. Hay rastros que quedan y hay rastros que no. Llegar tarde a la evidencia es doblemente grave. Hay que ordenar un poco las cosas. No están todas las filmaciones. Hay algunos baches cuando la Gendarmería llega al río. Se están peritando todos los teléfonos y cámaras. Hay que ver qué sale de ahí".

"Los dichos de la ministra de Seguridad no ayudan a dar claridad en la investigación", fustigó. Y continuó: "Patricia Bullrich quiere justificar una demora en la investigación en una situación que es injustificable. La evaluación que ella hace sobre el miedo que puedan sentir los gendarmes no corresponden a una funcionaria pública".



"Técnicamente se llama desaparición forzada. Es un hecho en donde agentes de una fuerza de seguridad o del Estado priva de la libertad de una persona y que después haya una negativa sobre eso", explicó. Y dijo que "la desaparición forzada de una persona no requiere plan sistemático. Si así fuese, estamos hablando de delitos por lesa humanidad".



"Planteamos en que hay que avanzar con la investigación en cuanto a qué estaba haciendo Pablo Noceti en a ruta. A medida que avance la investigación hay que ver para qué lado avanza el juez también", concluyó.

Cabe recordar que la ministro Patricia Bullrich celebró hoy como "muy importante" el resultado de las pruebas sobre el ADN hallado en vehículos de la Gendarmería que descartaron que correspondan Santiago Maldonado. Para la funcionaria, ese elemendo "despeja" las acusaciones de "desaparición forzada" que pesan sobre la fuerza.

"Es muy importante, despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado", señaló la ministro que se convirtió en la primera voz oficial en referirse al tema.



De acuerdo con un informe difundido por el juzgado federal de Esquel, no hay compatibilidad entre el perfil genético de Santiago Maldonado y las muestras obtenidas en distintos vehículos de la Gendarmería.



El informe pormenorizado tomó 80 muestras de ADN y las comparó con las referencias obtenidas de Enrique Aníbal Maldonado, Stella Maris Peloso y Sergio Maldonado, padres y hermano del artesano.



El defensor oficial, Fernando Machado, había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras. El juez desestimó la presentación y avanzó con el cotejo cuyos resultados se conocieron este martes.