López Murphy: "Yo voté a este Gobierno y no ajustó"

El exministro de Economía, Ricardo López Murphy se quejó este miércoles de que el gobierno de Mauricio Macri no haya realizado un ajuste del sector público y que se haya dedicado hasta ahora sólo a "financiar la herencia" dejada por las administraciones kirchneristas.

En su exposición durante un desayuno organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el exministro de la Alianza dijo que es "dramático" que Cambiemos haya ganado las PASO, pero no esté "ajustando". "El costo del programa económico está en el atraso cambiario y en el súper ajuste que vivió el sector privado", afirmó en el encuentro, según consigna Cronista.com.

Para López Murphy, el nivel de déficit fiscal requiere que haya una buena coyuntura a nivel internacional. "Yo soy enemigo del déficit fiscal porque coloca al país en una situación vulnerable. Para mantenerlo se necesitan buenas noticias a nivel internacional y tasas bajas. Pero cualquier evento internacional puede complicarnos el panorama, como ya sucedió en el pasado", explicó.

El exfuncionario insistió en la necesidad de ajustar el gasto para no correr riesgos en el camino de normalización del país. "Lo dramático de esto es que, desde que Cambiemos ganó las elecciones, Argentina no está ajustando. Yo voté a este Gobierno y quiero que le vaya bien, pero este Gobierno no ajustó, sólo está financiando la herencia, el enorme desequilibrio que recibió del kirchnerismo", señaló.

El economista también hizo hincapié en la reforma tributaria, laboral y del sistema previsional. "Tenemos un sistema impositivo extravagante y asfixiante para las empresas, que además genera informalidad y una falta de competitividad enorme. Es un sistema al que hay que corregir las imperfecciones y además devolverle correspondencia fiscal” señaló.

"Si seguimos con la política de los planes, que son un incentivo gigante a no buscar trabajo, no vamos a corregir esto. Cuanto más depende una familia del ingreso del Estado y no de del sudor de su frente, más indefensa y vulnerable se vuelve a la extorsión de algunos políticos", dijo López Murphy sobre una reforma laboral.

Finalmente, el economista indicó que el sistema previsional necesita una corrección. "Quizás lo viable sea aumentar la edad jubilatoria en forma muy gradual, para en 20 años apuntar que la jubilación sea a los 68 años para hombres y mujeres", aseguró.