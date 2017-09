En Santo Domingo hay un diálogo por Venezuela que niegan en Caracas

En Santo Domingo (República Dominicana) se insiste, tal como lo había anticipado el gobierno de Francia, un diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, algo que insisten en negar desde Caracas conspicuos voceros de la oposición. La impresión es que la oposición está partida o casi. Precisamente la falta de efectividad y el individualismo del arco partidario de la Mesa de Unidad Democrática apareció en la entrevista del diario venezolano El Nacional a Diego Arria, ex diplomático, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y ex presidenciable.

