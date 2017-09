Macri testea su suerte en la 'capital' del caso Maldonado

La pericia del ADN que arrojó que las muestras halladas en un vehículo de Gendarmería no eran compatibles con los patrones de Santiago Maldonado le dio una bocanada de aire fresco al Gobierno que, tal como lo expresó la ministra Patricia Bullrich, encontró en esos resultados el elemento definitivo para descartar la hipótesis de "desaparición forzada" del joven artesano.

Por otro lado, algunas encuestas le anticipan a la Casa Rosada que el caso de Maldonado, desaparecido desde hace más de 40 días luego de un operativo de la Gendarmería contra una protesta mapuche, no tiene un impacto electoral significativo que pudiera afectar la performance del oficialismo en octubre.

El caso -tal como informó Urgente24- tampoco habría perjudicado trascendentalmente, ni siquiera, a la imagen de la ministra de Seguridad, quien es criticada por la familia de Maldonado por su accionar en la investigación, por lo que pidieron su renuncia.

En ese escenario -de poco riesgo, en principio- Cambiemos se lanza a un operativo especial de timbreo en Esquel, la ciudad chubutence que se convirtió en la capital del caso Maldonado, en una suerte de testeo de la popularidad del oficialismo allí. Cabe recordar que el intendente de Esquel es Sergio Ongarato, señalado como un macrista de pura cepa.

El operativo será este sábado. “La idea es saber hasta qué punto afectó la desaparición del joven en la población local y si eso repercutió negativamente en la imagen del Gobierno”, afirma un "importante asesor de un funcionario nacional" citado por el portal Noticias Urbanas.

El caso Maldonado no habría perjudicado las chances del oficialismo en octubre. De acuerdo una encuesta de la consultora Taquion, publicada por este medio, Cambiemos lidera la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, con el 35% de las preferencias. El mismo sondeo muestra que el 76,6% de los consultado dice que no importa como evolucione el caso, no modificará su voto de cara a los próximos comicios.

El mismo sondeo muestra además que la imagen positiva de la ministra Patricia Bullrich alcanza el 50%, y sólo cae unos puntos -hasta el 47%- entre quienes están al tanto del caso Maldonado.

Por su parte, Facundo Nejamkis, director de la encuestadora Opina Argentina, estimó que la desaparición del joven artesano "no es uno de los clivajes que defina el voto de acá a octubre".

En otro extremo, una encuesta de la consultora de Jorge Giacobbe, mostró que el 49,5% de los encuestados cree que lo que sucedió ese 01/08 entre la Gendarmería y el pueblo mapuche, “es una operación del kirchnerismo para ensuciar al gobierno”.