Selena Gómez sobre Disney: "Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven"

" Empecé a ser conocida por cosas que nada tenían que ver con mi trabajo" , confesó la actriz y cantante, Selena Gómez, en una entrevista para Business of Fashion sobre su pasado en la exitosa compañia Walt Disñey.

Cuando se mantenía dentro de la atmósfera y éxito que la serie "Los Hechiceros de Waverly PLace" le trajeron a la ex chica Disney, la mayoría de edad significó una gran cambio en su vida. "En ese momento mi carrera empezó a alejarse cada vez más, y eso me asustó", dijo.

Parece que no todo era color de rosas en la corta carrera que la joven de 25 años llevaba hasta ese entonces, ya que emitió una fuerte y sorpresiva declaración sobre lo que significó a ver pasado casi 6 años de su vida formando parte de este gran éxito juvenil.

"Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven, incluso en la playa. Tenía quizá 15 o 16 años y la gente me hacía fotos. Era muy raro porque era una chica joven y ellos (fotógrafos) hombres adultos", indicó la cantante, que ahora tiene 25 años.También tuvo tiempo para hablar de su primer amor. "Era la cuarta temporada de la serie y sentía que ya estaba demasiado mayor para ello. Necesitaba algo diferente y me enamoré por primera vez (Justin Bieber). Estaban pasando muchas cosas y no sabía qué hacer", finalizó.

Además, no olvidó mencionar a su antigua ex pareja, Justin Bieber, con quien estuvo gran cantidad de tiempo de novia. "Era la cuarta temporada de la serie y sentía que ya estaba demasiado mayor para ello. Necesitaba algo diferente y me enamoré por primera vez (Justin Bieber). Estaban pasando muchas cosas y no sabía qué hacer", finalizó.

Disney crea muchos éxitos y sin duda tuvo su época de gloria con la adquisición de actores como lo fueron Selena Gómez, Myley Cyrus, Los Jonas Brothers y Demi Lovato. Sin embargo, no es la primera vez que una antigua figura de Disney manifiesta su descontento con la compañia. Deberá prestarse mayor atención a quienes inpulsen a trabajar a sus hijos en la industria televisiva desde pequeños, ya que el trabajo duro a temprana edad puede significar algo muy dífil de superar y sobrellevar para un niño de 13 (generalmente edad en la que comienzan a actuar en este tipo de series).

" Me hicieron aparentar ser alguien que no era ", había dicho en su momento Cyrus en el 2015 sobre su paso como Hannah Montana. " Me dijeron muchas veces cómo se suponía que tenía que ser una chica. Me hicieron aparentar ser alguien que no era, lo que probablemente me causó cierta dismorfia corporal porque me habían hecho parecer guapa cada día durante tanto tiempo, que cuando no estaba grabando la serie me preguntaba: ¿quién mierda soy?", concluyó.

"Firmé con Disney Channel cuando llegué a Camp Rock y tenía un espacio entre mis dos dientes delanteros. Ellos me dijeron: ‘¿Estarías dispuesta a arreglarlo?'. Hoy en día desearía no haberlo hecho, porque mi espacio era realmente lindo ", dijo la cantante de Cool for the Summer.

El trabajo y la fama infantil puede convertirse en una tortura y sobre todo en una pérdida de gran cantidad de etapas por parte del niño.

Pero el pasado de Gómez no la detiene y en 2017 se muestra feliz, en pareja con el cantante The weekend y como una mujer con toda las letras que día a día inspira con su música a miles de jóvenes en todo el mundo.

Bad Lair- Selena Gómez