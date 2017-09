En su estreno El Maestro no le pudo ganar a Golpe al Corazón

Protagonizada por Julio Chávez, "El maestro" debutó este miércoles a las 22:45 por la pantalla del Trece.

En una encuesta que comenzó desde temprano en la página televisa.com la gente especulaba con que el promedio del rating sería de 14.2 puntos, sin embargo, no llogró superar las expectativas del público.

La historia se centra en Prat (Julio Chavez) un bailarín de danza clásica retirado de los escenarios hace casi ya tres décadas. Quien es un pasado fue estrella del ballet internacional y actualmente, se encuentra ahora dando clases en una escuela de barrio, con la sola ayuda de su socio y amigo Mario (Juan Leyrado).

Leyrado esta vez interpreta a un hombre homosexual que está dispuesto a lo que sea para apoyar a su gran amigo.

La trama comienza cuando Prat espera en el aeropuerto el regreso de su hijo residente en España, quien apenas toca suelo argentino es detenido por motivos inesperados.

La vida de Prat dará un giro rotundo cuando el destino le pone enfrente dos situaciones inesperadas: hacerse cargo de su nieto porque su padre está preso por una condena que adquirió en España y una nueva mujer llamada Luisa (Carla Quevedo) quien con su enorme talento de bailarina hará brotar en él un nuevo amor.

Quevedo interpreta a una chica de 24 años, un poco tímida e insegura que está de novia y desea con todo su corazón llegar a ser una gran bailarina y por eso está en la búsqueda de su "maestro" (Chávez) para poder ganar una beca de baile.

Inés Estévez es Paulina, la ex pareja de Chávez con quien tiene una muy mala relación. Es una mujer egocéntrica, de plata que además de llevarse mal con su marido tampoco tiene una buena conexión con su hijo.

Otro de los personajes, Bianca, es interpretado por Luz Cipriota. Bianca es una bailarina quien tiene una relación con el personaje de Inés Estevez. Al respecto, la actriz expresó:

“Es diferente al resto de las ficciones que hablan del amor homosexual con cierto morbo. (…) Es diferente al resto de las ficciones que hablan del amor homosexual, con un peso enorme, que se van enamorando, y tienen toda una dificultad, que hay hasta como un morbo, detrás de eso”. En este sentido, añadió: “La diferencia es que nosotros mostramos una pareja normal, instalada, enamorada, con los mismos conflictos y cotidianeidad que cualquier pareja”.

Por otro lado, la miniserie tiene una tarifa de $44.000 el segundo de la tanda publicitaria y se convierte en el segundo programa más caro del 13, después de ShowMatch.

"Él es un amante de la danza pero no un amante de las administraciones de la danza. Es un hombre que ha diferenciado entre lo que es un arte y lo que es la administración de ese arte. Prat es un hombre que se ha alejado de eso. Ha creído que ha resuelto un problema. Alejarse es resolver un problema, hasta que el problema se te vuelve a acercar. A Prat le vuelve el problema y se lo trae de vuelta esta chica que le viene a decir: “ayudáme para la beca”. Esto le trae de nuevo a su ex mujer, a su ex maestra, al Teatro Colón y a la administración. Por otro lado, su hijo viene con droga en la valija y termina preso. Entonces la aduana le entrega el nieto a Prat. Tras alejarse de su rol de ser padre, la vida lo enfrenta al rol de abuelo. De manera que él siente que hay deudas o temas que por suerte la vida vuelve a acercarle porque hay cosas que todavía puede aprender y que puede dar y descubrir. Esa es la situación en la que Prat está", confesó Chávez en una reciente entrevista sobre su personaje.

El primer capítulo se mostró muy entrenido. La actuación de Chávez, como todo lo que hace, es impecable y logra sorprender a la audiencia en su rol como bailarín.

Sin duda se nota que la miniserie tiene una muy buena producción y guión.

Los personajes tanto femeninos como masculinos estás muy bien logrados y cada actriz se logra poner en la piel de una verdadera bailarina.

Es una propuesta interesante que sin duda vale la pena ver y que prometerá una corta pero buena lista de capítulos por venir.

Los avances que se venían mostrando prometían ser una gran propuesta para la audiencia y el primer capítulo lo confirmó absolutamente. "El maestro" combina drama con un poco de comedia e inclusive logra emocionar al espectador.

En lo primeros minutos del capitulo se observó a Chávez bailando al compás de una bella canción interpretada por las teclas de un piano. Luego, se lo ve dirigir a su compañia de alumnos.



La presentación de la serie es musicalizada por León Larregui y su tema "Como Tú" donde se enseñan los nombres de los protagonistas acompañados de diversas imágenes de bailarinas de ballet.



Chavez transmitió a un profesor recto, simpático, que siente compasión por los demás.

El teatro Colón no podía faltar como uno de los escenarios elegidos justamente para representar esta historia basada en la danza. Uno de los hitos que seguramente atraerá a una larga lista de fanáticos de la danza clásica.

A las 23:30 el programa llegó a los 12.1 puntos perdiendo contra el Sultán.

Quevedo está buscando a su "maestro" para poder ganar una beca de baile.

Compitiendo con El Sultán llegó a los 12.1 puntos y después lideró la franja con 12.6.



Finalmente, este maestro acepta ayudar a Quevedo para prepararla en su sueño de alcanzar esa beca de baile. A las 23:43 el primer capítulo llegó a su fin.

"Confíe en mí que yo confío en usted mi maestro", finalizó Quevedo.