“Quizá escapó de un ambiente hostil y de manipulación”

Es un caso que mantuvo en vilo a la sociedad, cinco días de búsqueda intensa para los organismos de seguridad y angustia para sus familiares, pero finalmente, Bryanna Reganzani apareció.

Sin embargo, su caso no está resuelto todavía, la adolescente de 16 años alcanzó a decir el día de su aparición que fue “secuestrada y violada”, versión que no concuerda con los estudios médicos que le realizaron en el Hospital Piñero y entonces el caso se torna más complicado y lleno de interrogantes.

Urgente24 consultó con tres psicólogos clínicos en referencia al caso, aun cuando se espera un parte oficial de qué fue lo qué paso en realidad, en dónde estuvo la adolescente durante esos cinco días y cuál fue el verdadero motivo por el que se desapareció, los especialistas coinciden con que la chica pudo haber escapado de un escenario familiar complejo.

Son varias las hipótesis que rodean este mediático caso, y cuando hablamos de mediático nos referimos a los reiterados llamados y pedidos de ayuda por parte de los padres de Bryanna en la televisión argentina para que apareciera su hija, apariciones que hicieron cada uno por su lado y que reflejaron que la relación entre ambos es bastante crítica.

“Bryanna pudo haber escapado de un ambiente hostil y de manipulación, lejos de haber sido secuestrada, todo indica que no volvió a su hogar por voluntad propia, sería prudente, antes de analizar el caso, poder conversar con la adolescente y conocer el detonante de su decisión, habría que ver analizar su diálogo, si es fluido, si tiene pensamientos distorsionados o que no concuerden con la realidad o incluso suicidas, son muchas cosas las que pudieron influir, pero yo apuntaría a un escenario familiar complicado, porque es notorio que los padres tienen un alto nivel de conflictividad entre sí”, opinó Dimas Medina, psicólogo clínico.

En torno a este caso se conoció que la madre de Bryanna denunció ante la justicia que el padre de la menor habría abusado de ella cuando tenía tres años de edad, versión que por supuesto desmintió el progenitor hoy a la mañana (13/09) en un programa televisivo, “eso fue una suposición de ella, que yo la manoseaba o algo así porque una vez una vez la niña no quería que le bajaran la bombachita, es todo mentira, yo dormía con mi hija y a ella no le gustaba que durmiéramos con ella, incluso después de esa denuncia, nosotros volvimos a estar en pareja, no creo que una madre esté tan loca para volver con alguien que viole a la hija, es más, yo soy un padre-amigo para Bryanna”, expresó Guillermo Reganzani .

“Tomando en cuenta las declaraciones de la madre, en la que asegura que la niña sufrió abusos y que además se supo que se separaron y volvieron varias veces los padres, es importante señalar que el rol que juegan los padres en las conductas no operativas de la adolescente es sumamente importante y muchas veces han inducido directa o indirectamente a ese tipo de conductas, por ejemplo, si desde pequeña la nena ha sido víctima de ambientes hostiles, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales o de poca atención parental, es probable que repitan este tipo de patrones de comportamiento”, explicó la especialista Elena Nunes.

Del mismo modo, explicó Bryanna pudo haber huido de su hogar como “vía de escape” para evadir este tipo de situaciones que probablemente padecía, “y por lo general esos mecanismos de escape suelen ser negativos para el adolescente y crean un conflicto mayor en la familia”, agregó Nunes.

“A veces los padres caen en el error de dejar al hijo en un segundo plano, estos casos aunque no lo creas, son comunes, en ocasiones están enfocados en la relación distorsionar que tienen entre ellos, que lo que pueda generar esas conductas en sus hijos”, comentó Medina.

Los padres de Bryanna aseguran que la adolescente tuvo que tener ayuda de un adulto durante los cinco días de su desaparición y sostienen que la adolescente no se fue por sus propios medios, mientras tanto, se espera que esta semana la joven declare ante la justicia y los investigadores puedan determinar que pasó realmente.