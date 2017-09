Neumann oculta a Facundo Moyano a sus hijas

Desde que la nueva pareja fue fotografiada junta en un restaurante de Palermo el romance siguió para adelante y ninguno de los dos se resistió mucho a negarlo. En una ntrevista con la revista Pronto, la modelo ahondó en su mediático romance y dio detalles de cómo cambió su relación con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, desde que está en pareja con el diputado nacional por el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa.

"No las dejo mirar tele así que no les llega nada. O sea, miran dibujtos animados y casi no tienen tiempo libre porque después del colegio tienen actividades extra, después cenamos y se van a dormir. Hacemos las tareas, charlamos un poquito y hasta mañana. Trato de que no vean nada. Ayer me llegó una tapa de revista en la que me pusieron con Facundo Moyano y la escondí en el lavadero así las nenas no veían nada", confesó.

"Hoy no estoy con urgencia de enamorarme porque me separé hace tres meses nomás y no estoy buscando el amor. Pero por supuesto que en algún momento de la vida me encantaría volver a enamorarme. Claro que me gusta sentirme enamorada: es el estado más lindo del mundo. Desde ya que quiero volver a encontrar a alguien con quien compartir la vida", finalizó.

Si bien está muy contenta con este nuevo amor la argentina de 36 años está convensida de que necesitará de un tiempo largo para que sus hijas conozcan a su nueva pareja. "Tiene que pasar una trilogía entera". "¿Viste las trilogías de libros, del estilo Cincuenta sombras de Grey, que son librazos gordos? Bueno, todo eso tiene que pasar. Tengo que estar segura. Y en este momento de mi vida tengo la vara muy alta, estoy muy exigente", expresó sobre el tema.

Además, se filtró un video de un encuentro íntimo de Nicole Neumann con Facundo Moyano.

Asimismo, Neumann contó que se preserva a ella misma del revuelo mediático que armó su romance con Moyano. "No veo nada porque estoy todo el día en la calle corriendo de un lado a otro, pero obviamente a lo largo del día me van llegando comentarios y videos. Entre eso y Twitter me voy enterando más o menos lo que pasa", confesó.

Todo el tiempo trata de esquivar las publicaciones de la prensa porque sabe que sería muy duro para sus hijas enterarse de que su mamá está con alguien distinto. Alguien que no es su padre y las niñas aún no estan preparadas para soportarlo.

En entendible que la modelo quiera preservar el bien de sus hijas aunque se sabe que será muy difícil poder uir del foco de los medios, ya que Neumann y Moyano siempre serán noticia.