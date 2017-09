Twitter se planta frente a Trump y le “para la mano”

El cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, declaró este miércoles 13/09 que no dudaría en cerrar la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esto, si el mandatario incumpliera las políticas de uso de la red social, siendo el presidente, una de las figuras más influyentes y tuiteras del mundo.

"Las mismas reglas valen para todas las cuentas", dijo el empresario tecnológico de 40 años, en declaraciones a la agencia de noticias DPA durante la feria digital Dmexco, que se celebra en la ciudad alemana de Colonia.

Para Jack Dorsey, que Trump sea un usuario muy activo no representa un problema, sino todo lo contrario: "Damos la bienvenida a todos los políticos de alto rango que utilizan nuestro servicio porque ello permite que el mundo los juzgue", durante la feria digital Dmexco que se celebra en Colonia, según consignó la agencia DPA.

Las publicaciones del presidente Trump siempre suelen generar polémica o repudio, y en ocasiones hace anuncios o expresa opiniones que más tarde son matizados por la oficina de prensa de la Casa Blanca o alguno de los secretarios del gobierno.

La cuenta del presidente de los Estados Unidos tiene más de 38 millones de seguidores en Twitter y su meta según opinan los especialistas es redes, es poder igualar o superar a Katty Perrry, que es la primera persona en alcanzar los 100 millones de seguidores en esta red social. De igual forma, 38 millones de seguidores no es una cifra para nada negativa, para una persona que solo sigue a 45.

Este fue el último Twett del presidente de USA:

With Irma and Harvey devastation, Tax Cuts and Tax Reform is needed more than ever before. Go Congress, go!