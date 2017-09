Chau Azurduy: Este sábado (16/9) sacan la estatua pero dudan de su integridad

Finalmente, llega la despedida del monumento a Juana Azurduy, emplazado en lugar de la estatua a Cristóbal Colón donada por la comunidad italiana y que Cristina Fernández reemplazó por un consejo de Hugo Chávez generando una polémica que aún no se cierra a pesar de que el gobierno de Mauricio Macri impulsa que se levante una nueva obra producto de un concurso público.

Juana Azurduy será trasladada este sábado 16/9 en un operativo que se extendería hasta las 17hs y depositada en la explanada del Centro Cultural Kirchner.

En su lugar se planea construir un gran espejo de agua que recuerde que ese lugar fue, alguna vez, parte del Río de la Plata, una de las construcciones que integrará la futura Plaza del Encuentro proyectada en la obra del Parque del Bajo, aprobada por la Legislatura porteña. Será "un lugar en el que flamee la Bandera Nacional, el símbolo que nos une. No queremos que sea un espacio en el que cada uno exprese su mirada sesgada de la historia", señalan los arquitectos que planifican transformar ese lugar.

En mayo pasado, la Legislatura porteña aprobó que el monumento a la heroína boliviana Juana Azurduy, seá trasladado a la Plaza del Correo, frente al Centro Cultural Kirchner (CCK). Así lo dispuso el legislativo de la Ciudad en una votación con 35 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones.

La medida aprobada también contempla la relocalización del monumento a Juan de Garay y la construcción de un helipuerto presidencial donde hoy se ubica el retoño del árbol de Guernica a un costado de la Casa Rosada.

Detrás de la Casa de Gobierno se construirá un parque de cuatro kilómetros que se llamará Paseo del Bajo. Este espacio formará parte de la obra vial que conectará las autopistas Buenos Aires - La Plata y Arturo Illia.

Además, el proyecto prevé la instalación de un espejo de agua que evocará el lugar hasta donde alguna vez llegaba el Río de la Plata.

Con respecto al emplazamiento del helipuerto, se autorizó su construcción a 35 metros de la Casa Rosada y la construcción de hasta dos subsuelos de estacionamiento en el actual Parque Colón y su área inmediata.

El operativo para trasladar la estatua de Azurduy implicará también el corte de calles a partir de las 8.30 de la mañana cuando el monumento será montado en una estructura (llamada trineo).

El trineo cuenta con 4 enganches que serán sujetados a las dos grúas. Los brazos de la grúa izarán la estatua para depositarla en un carretón de 3.60 metros de ancho por 10 metros de largo, precisó el diario Ámbito Financiero.

El carretón será depositado en un camión que avanzará por la avenida La Rábida ocupando tres carriles, luego tomará Alem sentido al norte e ingresará a la explanada del CCK donde ya se encuentra la nueva base dispuesta. Se estima que todo el traslado demandará, si no hay interferencias, hasta las 17.30.

Sin embargo, todo este operativo no está exento de posibles problemas. Según explican fuentes de la Ciudad de Buenos Aires los responsables de emplazar y construir en su momento el monumento no dejaron cálculos previos e información documentada de cuánto pesa la escultura (aunque se estima que puede pesar entre 15 a 25 toneladas).

Otro de los problemas con los cuales se encontraron fue que el monumento no fue terminado lo que significó que no se le aplicara una pátina que hubiera protegido la estructura, deterioro que en particular se observa en el brazo.

Esto explica que el operativo será lento ya que debe ser manejado con mucha delicadeza con el propósito de prevenir que se afecte el monumento.

Luego del retiro de la escultura, vendrá la decisión de su reemplazo. La organización Oficina de Monumentos Consensuados creó el "Proyecto Monumental", por el que convoca a ciudadanos a aportar ideas sobre qué monumento emplazar detrás de la Casa de Gobierno; las bases y los detalles

El concurso nació a partir del debate surgido en 2015 a partir del desplazamiento del monumento de Cristóbal Colón que estaba ubicado frente a la Casa Rosada.

La idea es invitar a tomar los monumentos como punto de partida "para pensar cómo representamos nuestra historia y construimos identidad". El Proyecto Monumental propone un concurso, cuyo monumento ganador será impulsado como proyecto de ley ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las diez propuestas preseleccionadas se presentarán en un debate abierto al público que tendrá lugar en la sala A del Centro Cultural General San Martín los dias 9 y 10 de diciembre de este año.