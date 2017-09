Acorralado por la Justicia, Máximo K sacó $20 millones de sus plazos fijos

Cuando la causa Los Sauces cobró impulso en enero de 2016, a pocos días de haber asumido la presidencia Mauricio Macri, Máximo Kirchner habría retirado $20 millones de sus diez plazos fijos en los bancos Galicia, Santa Cruz y Nación. Así lo asegura un informe reserva de la AFIP.

Ese informe indica que el hijo de la expresidenta hizo los retiros “de siete cuentas del Banco Galicia extrajo $ 19,3 millones mientras que $ 125.000 fueron retirados del Banco de Santa Cruz y otros $ 550.000 del Banco Nación”.

El paper destacó que “$ 4 millones volvieron a ser bancarizados, pero de los $ 16 millones restantes se perdió el rastro”.

Ayer (13/9) el juez Bonadio allanó la sede central del Banco Galicia en el marco de la causa Los Sauces, con el fin de obtener más información sobre los movimientos de las cuentas del actual diputado nacional.

El magistrado ya había pedido a esa entidad un informe con la cantidad de cuentas abiertas por el hijo de la exmandataria, pero la información que obtuvo de la AFIP fue distinta. La autoridad tributaria detectó movimientos desconocidos: una donación de su hermana por $329.000 y otra de su madre por $51.000. Además se conoció la falta de declaración de rentas y la venta de acciones de la firma Negocios Patagónicos SA, según indicó el diario Perfil.

Las sospechas sobre Máximo Kirchner, según el informe de la AFIP, se incrementaron cuando informó en su declaración jurada gastos personales por $ 20 millones en 2016, arrojando un promedio de $ 1,7 millones mensuales, una maniobra que “sería utilizada con el fin de retirar dinero del circuito legal” según concluyen los expertos.

Máximo debía responder el 29 de agosto a una intimación realizada por AFIP para que explique los movimientos y detalle los consumos, pero no se presentó.

Según sus ingresos, las rentas consumibles estimadas por los peritos de AFIP, serían de $ 3,9 millones en vez de los $ 20 millones declarados. Este importe implica un crecimiento de los gastos del diputado de 40 veces respecto al año anterior, siendo que “no incrementó su grupo familiar, ni registró viajes al exterior, ni experimentó crecimiento en los consumos”, sostuvieron los técnicos de AFIP.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción Máximo Kirchner declaró un deterioro en su patrimonio de $ 8 millones, pese a que su madre le cedió todos sus inmuebles.

"Sus gastos en 2016, que crecieron 40 veces respecto de 2015, resultan un aumento exorbitante considerando una inflación aproximada del 36% anual, no habiendo incrementado su grupo familiar, no registrando viajes al exterior, no experimentando crecimiento en los consumos", dijeron los técnicos de la AFIP.