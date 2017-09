La Casa Blanca pidió echar a una periodista de ESPN (y le soltaron la mano)

No se trata de un debate reciente sino de una discusión que tiene sus años e incluso muchas compañías de comidas y bebidas rápidas (Starbucks, por citar un caso) agregan una cláusula en el contrato laboral donde se explicita que el empleado no puede hacer referencia a la empresa en sus redes sociales ni sumarse a discusiones que mantengan en el centro de la escena la imagen de la empresa.

Este fuego se reavivó en las últimas horas a raíz del comentario de la periodista estadounidense Jemele Hill, co-conductora de SportsCenter (ESPN).

A través de un tuit, disparó: "De toda mi vida, Trump es el presidente más ignorante e insultante. Es un supremacista blanco que se ha rodeado ampliamente de otros supremacistas blancos”.

Enfurecida, la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders, replicó: “Es uno de los comentarios más escandalosos que se pueden hacer y pienso que para ESPN seguramente sea un motivo de despido”.

Las declaraciones de la periodista de tez negra tuvieron lugar por una marcha que se realizó en agosto pasado por grupos antirracistas, quienes fueron atropellados por un militante neonazi, ocasionándole la muerte a una mujer de 32 años.

El presidente estadounidense dijo en su momento: "Creo que ambos bandos tienen la culpa, de eso no hay duda. No toda esa gente eran neonazis, no toda esa gente eran supremacistas blancos".

Según fuentes locales, los conservadores estadounidenses reprochan también a la cadena deportiva por sus comentarios demasiado políticos.

Ante las críticas, la ESPN, que pertenece a Disney, afirmó en un comunicado que los comentarios de su periodista “no reflejan la posición de ESPN”, asegurando que Jemele Hill había “reconocido que su acto estaba fuera de lugar”.

La gran discusión, sobre todo en la Unión Europea, es cómo separar o frenar las declaraciones de los periodistas en sus redes sociales para que las compañías no queden envueltas en este tipo de escándalos.