Confirman el procesamiento de Cristina y quedó al borde del juicio oral

La Sala I de la Cámara de Federal confirmó este jueves (14/09) el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, que había sido dictado en diciembre pasado por el juez Julián Ercolini. De este modo, el expediente ya está en condiciones de ser elevado a juicio oral y público. También confirmó los procesamientos de Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero también confirmaron los embargos trabados sobre los principales imputados, por 10.000 millones de pesos para cada uno.

Recordemos que el juez federal Ercolini procesó el 27 de diciembre pasado a Cristina Fernández por "asociación ilícita" y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos, en el marco de la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. La ex presidente también fue procesada por "administración fraudulenta agravada". Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.



La causa que investiga la corrupción en la obra pública sostiene que hubo un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez” que manejó $21.600 millones en contratos viales durante el kirchnerismo. El 50% de estos contratos no se cumplieron, sin embargo el Grupo Austral cobró los certificados con incrementos de precios que promedian el 65%.



La ex presidente había declarado en esta causa el 31 de octubre pasado, y dijo que "es un disparate mayúsculo pretender que hubo una asociación ilícita liderada por el Ejecutivo con distintos funcionarios públicos. Es una maniobra formidable de persecución política obviamente del actual gobierno, que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina".



Según los fiscales, existía "un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”.