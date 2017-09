Brasil: ¿Por la delación premiada baila el mono?

El miércoles 13/9, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró por 2º vez ante el juez Sérgio Moro. El interrogatorio tenía como objetivo aclarar presuntos sobornos que él habría recibido de parte de la constructora Oderbrecht entre 2010 y 2014, cuando ya había entregado el Gobierno a su sucesora, Dilma Rousseff. La investigación apunta a que la empresa le habría regalado al expresidente un tereno en Sao Paulo para construir la futura sede del Instituo Lula y un departamente en Sao Bernando do Campo. Recordemos que Lula ya ha sido condenado a 9 años y medio de prisión por otra causa y se encuentra a la espera del fallo de segunda instancia. Lula alegó ser víctima de una "caza de brujas" y negó todas las acusaciones.

Pero la semana pasada su exministro de Economía, Antonio Palocci, lo dejó muy mal parado cuando aseguró que Lula tenía un "pacto de sangre" con Oderbrecht, y que el patriarca de la constructora, Emilío Oderbrecht, le entregó un "paquete de sobornos" que incluía el terreno del Instituto Lula, una finca y 300 millones de reales para financiar las campañas del partido. "Yo vi a Palocci mentir aquí. Nada de lo que dijo es verdad", manifestó Lula. Según la tesis del expresidente, él está siendo perseguido judicial y mediáticamente en un intento de que no vuelva a la presidencia. Palocci, plantea, -quien otrora fuera uno de sus principales colaboradores- sólo busca un acuerdo que le permita salir de la cárcel y "conservar parte del dinero que ganó en los últimos años como conferenciante."

Mientras tanto, el Presidente brasileño enfrenta sus propios problemas, y en este caso vienen de un dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -el del propio Temer- encarcelado, quien también ha recurrido a la delación premiada. Se trata de Lucio Funaro, quien trabajó durante años en las finanzas del PMDB. Aseguró ante la Justicia que Temer recibió sobornos (al menos 1 millón y medio de reales -US$ 500.000) de "propina" para facilitar la construcción de la usina atómica Angra III, y dijo tener documentos que prueban esa denuncia. La información fue publiacada por el portal de O Globo el miércoles 13/9 a la mañana.

Ayer, sin embargo, no fue un día del todo negativo para Temer, ya que fue arrestado Wesley Batista, hermano de Joesley y presidente de JBS, en Sao Paulo. Ambos hermanos se encuentran ahora detenidos, su delación podría ser anulada -lo que restaría credibilidad a la denuncia contra Temer por corrupción pasiva-. Tras la reciente detención de Joesley -principal acusador del jefe de Estado por pago de sobornos-, el Gobierno de Temer había criticado a los fiscales por ser incompetentes en la aplicación de los acuerdos de delación premiada. "No es posible que tantos delatores engañen a tantos investigadores todo el tiempo. Es triste que la delación sea puesta en práctica por personas que no se preparan para esta tarea. Hubo poca preparación profesional", decía en ese entonces el ministro de Justicia, Torquato Jardim.