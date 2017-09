Nancy Pazos: "Tengo miedo que Marcos Peña me tire todos los trolls juntos"

Nancy Pazos habló en el programa Confrontados (Canal 9) sobre su participación en Showmatch (El Trece) y aprovechó para disparar contra Marcos Peña. "Estoy súper agradecida y no puedo creer estar todavía acá. Tengo un reto, que es llegar al AquaDance", dijo la periodista.

Pero también contó que le tiene "miedo" a los trolls del jefe de Gabinete y lanzó: "Ahora voy a la sentencia y después al duelo. Aunque le estoy metiendo pata para zafar porque le tengo miedo al teléfono por los trolls de Macri".

“Tengo miedo que Marcos Peña me tire con los trolls, porque me los tira cada vez que opino de política en las redes. La verdad es que yo hasta ahora me porté re bien. ¡Marcos, me porto bien", agregó entre risas.

"Mi amor, pará, pará, pará. ¿Vos sabés lo que se mueve en política, cuando quieren influenciar una opinión, lo que hacen? ¡Olvidate, vos sabés que es una orden a una computadora y 10.000 teléfonos votando!", le respondió Pazos a uno de los periodistas de Confrontados.

En este sentido, el informe 'Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation' ('Ejércitos, provocadores y alborotadores: un inventario global de la manipulación organizada de las redes sociales') de la Universidad de Oxford (Reino Unido) explicó cómo es el manejo de los trolls. Indicó que la discriminación, la provocación, el acoso, las campañas políticas y las noticias falsas no las realizan solo las personas sino que también es "un fenómeno organizado, con grandes gobiernos y partidos políticos que dedican recursos importantes al uso de las redes sociales para la manipulación de la opinión pública".

Samantha Bradshaw y Philip N. Howard analizaron 28 países, entre los que figuran la Argentina, Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, entre otros.

El informe señaló que una de las estrategias utilizadas por los trolls es elegir blancos individuales. Por eso, atacan de manera sistemática a una persona o un grupo influyente en las redes sociales.

"En Polonia, por ejemplo, se elige cuidadosamente como blanco a los líderes de opinión como los bloggers importantes, los periodistas y los activistas, para convencerlos de que sus seguidores tienen determinadas creencias o valores", afirmaron los investigadores.

El acoso es la forma más común de agresión y "por lo general implica abuso verbal, discriminación y/o trolling contra los valores, las creencias o la identidad de un usuario o un grupo". Es "un aspecto persistente del ecosistema de internet que se usa para silenciar el disentimiento en línea", explicaron.

"También es una de las formas más peligrosas de actividad de los ciberejércitos, ya que con frecuencia los individuos reciben amenazas sobre su vida real y sufren el daño de su reputación", agregaron los especialistas.

Los ciberejércitos pueden ser equipos vinculados con las organizaciones oficiales. "En China, la administración pública detrás de sus actividades es increíblemente vasta". "En Argentina y en Ecuador han sido vinculadas con la oficina presidencial", indicaron

"Según denuncias de los medios, los actores gubernamentales de Argentina, Azerbaiyán, Irán, México, las Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Siria, Turquía y Venezuela han utilizado bots" para "inundar las redes sociales con spam y noticias falsas", explicó el informe.