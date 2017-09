Cristina y Novaresio los "Trending Topic" de Twitter

La entrevista a la ex presidente Cristina Fernández revolucionó al país y por ende a las redes sociales, muchos seguidores (y otros no tanto) de CFK estaban esperando desde hace rato esta aparición en la prensa y final y sorpresivamente se dio ésta tarde 14/09. CFK fue tendencia mundial en Twitter y en la Argentina, compartió el lugar con el periodista Novaresio.

Entrevista Completa a Cristina K por Novaresio



No sabemos si esta entrevista le sumó o le restó votos a la ex Presidente, pero de lo que si estamos seguros es que su equipo se ahorró unos cuantos millones de dólares, pues ser "trending topic" en la red social del pajarito, cuesta aproximadamente 120.000 dólares por día. El humor y las ocurrencias de los tuiteros no se hizo esperar, acá dejamos algunas publicaciones:

1:

Este es un gobierno de empresarios dice "Porota " el tuyo era un gobierno de pobres que terminaron empresarios, cínica! #CristinaEnVivo pic.twitter.com/butGkZbx0a — Maru (@marielajor) 14 de septiembre de 2017

2:

#CristinaEnVivo HASTA HOY NO PENSABA EN VOTARTE... MAÑANA MENOS... LADRI — comisario24 (@comisario24) 14 de septiembre de 2017

3.

4.

5.

6.

El paseo que le está pegando CFK a Novaresio #CFKEnInfobae pic.twitter.com/YVY7YzcctZ — El Profeta Argentino (@ProfetaArgen) 14 de septiembre de 2017

7.

8.