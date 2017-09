17 años de los Vladivideos (el final de Fujimori)

Vladimiro Montesinos Torres es un ex militar, abogado, político peruano, ex asesor presidencial del ex Presidente, Alberto Fujimori, preso por tráfico ilícito de armas y asesinatos masivos. Ex-Capitán del Ejercito peruano, fue expulsado en 1976, juzgado y sentenciado por un tribunal militar, cuando la inteligencia militar peruana descubrió que Montesinos era agente de la CIA desde 1974. Según versiones, Montesinos vendió a USA "la lista completa de armamento soviético del Perú, la lista de las nuevas adquisiciones de armas y planes de contingencia para una posible guerra con el Chile de Pinochet". Cuando se graduó de abogado, Montesinos defendió a narcotraficantes colombianos y peruanos. Al ganar Alberto Fujimori las elecciones presidenciales de 1990, Fujimori designó a Montesinos Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), Consejero de Seguridad del Gobierno y asesor presidencial entre 1990 y 2000. Montesinos fue responsable de la política antiterrorista durante el decenio fujimorista, y fundador del paramilitar Grupo Colina. Vladimiro Montesinos grababa todas sus reuniones (sin conocimiento de sus interlocutores), origen de los vladivideos y vladiaudios, constancia de su distribución de bolsas de dinero y favores.

