Lady Gaga suspende su show en el Rock in Rio

Lady Gaga fue hospitalizada por "severos dolores" en su cadera, por lo que debió suspender su número del jueves 15/09 en el Rock in Rio.

"Fui al hospital. No es un simple dolor de cadera o un cansancio normal por la gira. Estoy con dolores intensos, pero en las manos de muy buenos doctores", escribió la diva en su cuenta de Twitter.

La semana pasada ya había puesto en jaque el futuro de su carrera debido a que sufre fibromialgia (dolor muscular crónico).

La cantante de 31 años había comunicado por su misma red social: "Brasil, estoy devastada. No estoy lo suficientemente bien como para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero ahora debo cuidar de mi cuerpo

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now.