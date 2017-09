Adidas e YPF queman las naves para que Messi vaya al Mundial

La presencia el 14 de junio de 2018 en Rusia de las selección argentina y del jugador número uno del mundo, Lionel Messi, es cuestión de vida o muerte para adidas y no sólo por el contrato millonario en euros que los vincula, sino por la repercusión que cosecha en la disputa con Nike, sponsor oficial del Barcelona. La marca alemana incide fuertemente en la FIFA, que espera ingresos por US$ 1948 millones por el Mundial en ciernes, y presiona para que le facilite en las oficinas de Zurich, lo que en el campo de juego no consigue asegurar: la clasificación. También la AFA, máxima autoridad del fútbol, arriesga US$200 millones si no clasifica el team mayor y junto con las tres tiras hacen lo imposible para que la Conmebol autorice que se juegue en la Bombonera, designar un árbitro boliviano condescendiente para el partido con Perú y que les dirijan a cara de perro a Colombia y Paraguay, rivales directos para el 3ro y 4to puesto. Ya previamente había despejado el camino para que asumiera otro hombre de la casa, Jorge Sampaoli, y para que a Messi le rebajaran la sanción y pudiera estar en las instancias decisivas.

Viernes 15 de septiembre de 2017 19:25 hs