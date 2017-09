Rozitchner le dictó la sentencia de muerte al kirchnerismo

Alejandro Rozitchner lleva más de una década al lado del ahora Presidente Mauricio Macri e integra el equipo de Comunicación que decide qué y cómo comunicar a la opinión pública las políticas del Gobierno. También es uno de los escribas de los discursos presidenciales.

En una entrevista a '3Días', que publicó 'El Cronista Comercial', respondió, entre otras preguntas, lo siguiente:

- ¿Cómo te llevás con Jaime Durán Barba, otro intelectual que sigue siendo muy escuchado en el Gobierno?

- Muy bien, soy amigo de Jaime y me parece un intelectual valiosísimo. Sin él, no hubiera sido posible todo esto. Éste es un equipo muy sano, no hay como un encarnizamiento de la lucha por el poder y los espacios...

(...)

- Te bajo a la coyuntura. ¿Podríamos decir que la desaparición de Maldonado es el "cisne negro" de esta elección?

- Por supuesto que la desaparición de cualquier persona o cualquier caso extraño donde haya la posibilidad de que alguien haya salido lastimado o muerto es grave, pero no creo que esto sea un caso que al Gobierno lo ponga en una situación tan crítica. Creo que el Gobierno respondió muy bien y sigue haciéndolo cuando el caso se vuelve más duradero y adquiere otras proporciones. Es muy claro quién está buscando la verdad y quién hace una utilización del caso. Como en muchas otras cosas, el kirchnerismo vuelve a equivocarse: quiere provocar situaciones que suponen van a dañar al Gobierno y terminan dañándolos a ellos, porque se desnudan con las manifestaciones, con la violencia, con los paros ridículos, con querer plantear el absurdo de que Macri es Videla...

- Precisamente, sabiendo que se busca desde ese sector instalar la idea de que Macri es la dictadura, ¿no le dieron argumentos al kirchnerismo al reaccionar tan tarde en este tema?

- No creo que se haya reaccionado tarde, se reaccionó correctamente. Desde que empezó a suceder lo que sucedió hubo investigaciones, hubo legalidad, hubo sospechas sobre todas las opciones, se investigó a Gendarmería, se la sigue investigando, no se descarta ninguna opción, no se está protegiendo a nadie...

- Bullrich lo primero que hizo fue deslindar responsabilidades de la Gendarmería...

-Porque al principio no se encontró nada que probase la vinculación de Gendarmería, sin embargo, se está haciendo más fuerte la investigación sobre ese sector.

- Muchas veces se criticó a los Kirchner por reaccionar tarde frente a las tragedias, mientras la opinión pública espera otra sensibilidad... ¿No se interesó tarde Macri, al menos públicamente, por la suerte de Maldonado?

- Como bien dice Marcos (Peña), el Presidente habla por sus ministros.Y, ¿cómo te das cuenta que la opinión pública tiene ese sesgo en la perspectiva respecto del caso actual? Son especulaciones. El Gobierno se hizo cargo desde el principio; no hubo ningún ocultamiento.

- Cambiemos llegó al poder con la promesa de unir a los argentinos. Pero en la campaña por las PASO la famosa grieta le sirvió para polarizar y fogonéandola mal no le fue. ¿Se va a retomar la idea de cerrar grieta?

- El eje de unir a los argentinos estuvo presente desde el primer momento en el Gobierno y se prueba con las reuniones de gobernadores, de intendentes del signo que sea, con la apertura dialoguista y que no se privilegie el signo político de gobernadores e intendentes para facilitarles obras. Y se vio también en la ausencia de un tono confrontativo, reinvindicativo, odioso... Ahora vemos imágenes de dos o tres años atrás, y nos parece demasiado viejo ese tono en una presidenta. El proceso de unir a los argentinos sigue su curso, lo que pasa que no es una cosa de un día para el otro, igual que pobreza cero. Creo que la grieta está viviendo un momento de exasperación que yo ligo con un proceso de desaparición de la grieta. Pienso que después de las elecciones la escena va a quedar muy transformada y la grieta va a disminuir notablemente.

(...)

- El clima de violencia política que tiñó estas últimas semanas, ¿pasa tras las elecciones o te preocupa que pueda ir in crescendo?

- Me preocupa porque no me gusta, pero en la medida en que vaya cambiando la cultura política, la dirigencia, y se vaya abriendo paso a otra sensibilidad -creo que está pasando- y una vez pasadas las elecciones en las que cierto sector se está jugando el todo por el todo y están desesperados, creo que eso va a ir disminuyendo. No digo que se termine el mal en la Argentina, pero me parece que ese sector del peronismo, el kirchnerismo, que es un grupo tan corrupto, desamorado y lleno de odio y de malos fantasmas, desaparece (...)".