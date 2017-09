Sin consumo ni competitividad, difícil que el empleo mejore

El INdEC informó el jueves (14/09) que el desempleo bajó a 8,7% en el trimestre abril-junio, que implica una mejora 0,6 punto porcentual respecto del magro igual período del año pasado, pero sin embargo se lo atribuye, más que nada, a un abandono en la búsqueda de empleo.

El reporte del Mercado de Trabajo da como resultado que hay 1.088.000 desocupados y 1.371.000 subocupados, o sea que casi 2 millones y medio de personas tienen problemas laborales en la Argentina, ante lo cual la conclusión se cae de madura: la recuperación de la economía no crea nuevos puestos de trabajo en la industria.

Se advierte principalmente en los partidos del Gran Buenos Aires, más dependientes del empleo fabril, donde se registró una de las mayores tasas de desempleo (10,9%) en el último año y sólo se crearon 4000 puestos. En todo el interior del país, en cambio, se abrieron unas 115 mil nuevas oportunidades.

Distinto es el panorama laboral que ausculta una encuesta de la consultora ManpowerGroup, que abarca 800 consultas entre patronos, según la cual a partir de octubre y hasta fin de año la expectativa neta, que surge de promediar las respuestas de incremento de nómina con las de reducción, da un 8% positivo.

La salvedad es que abarca la cuarta parte de la muestra, en virtud de que la mayoría restante declaró que no tomará ni echará gente en la parte final del año, aunque se refiere principalmente a “talentos”, o sea personal calificado.

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) que obtiene ManpowerGroup se toma del porcentaje de empleadores que prevé un aumento en sus contrataciones, al que se le resta el porcentaje que espera una disminución del empleo en su nómina para el próximo trimestre.

A esta selecta proporción de la generación de empleos pertenece, por ejemplo, el e-Commerce, la nueva rama virtual de la economía en pleno auge, que contrasta con la declinación del consumo presencial en el país. Claro que éste es masivo, porque representa el 95% de las transacciones, mientras por internet se mueve el 5%.

users.jpg

Y de este ámbito en explosivo crecimiento pero aún minúsculo, que goza de un régimen impositivo privilegiado, a tal punto que hasta se lo considera excepción en el impuesto al débito bancario, que no emplea en gran escala y que, con muy baja inversión, vale más de US$ 1.000 millones en los mercados de capitales, forma parte Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, autor del impactante tuit de la víspera, que insta a tratar en el país una reforma laboral como la que hizo Brasil aduciendo una dramática desventaja de competitividad, ya que, mientras el salario promedio de un trabajador industrial argentino está en US$ 1150, en el socio mayor del Mercosur baja a US$ 750 y en Chile a US$ 650.

Desde la calificada posición que ocupa como uno de los primeros 4 unicornios (así se llama a esta rara especie de empresarios emprendedores de la nueva generación tecnológica “de punta”) de América Latina, advirtió: “Viendo la reforma laboral Brasilera, Argentina puede 1) imitarla 2) salirse del Mercosur 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil”, donde opinó ante la consulta de los medios especializados que será más conveniente para las empresas instalarse.

Si bien su gran mérito reside en haber construido un imperio regional online, Galperín conoce el paño fabril, como que proviene de una próspera familia que forjó su bonanza económica a través de los negocios con la curtiembre.



Por eso no parece casual que haya propalado el mensaje y haya sido agitado en las redes sociales, donde la injerencia macrista es elevada, justo cuando la CGT llevaba a cabo la reunión del Comité Central Confederal, en la que la CGT iba a decidir si decretaba o no un paro general preelectoral.

La remisión al caso brasileño que hizo Galperín atacó principalmente al core business del movimiento obrero organizado, como el sistema de las convenciones colectivas de trabajo y las denominadas conquistas de las leyes laborales que, según aducen los detractores, sacan de competencia los costos de producción.

Se nota principalmente en los 14 puntos claves de la reforma laboral que adoptó el vecino país son:

- Permite que los acuerdos sindicales prevalezcan sobre la legislación;

- Amplía la tercerización, alcanzando la actividad principal del establecimiento;

- Crea nuevos tipos de contratos de trabajo, entre ellos el trabajo intermitente;

- Amplía la posibilidad de acuerdos individuales, entre ellos la posibilidad de jornada de 12 horas por 36 horas de descanso y reducción de intervalo intrajornada;

- Crea una comisión de representantes de los empleados para negociar directamente con la empresa;

- Prevé banco de horas para compensación de horas extras, sin necesidad de acuerdo colectivo;

- Dificulta y encarece el acceso a la Justicia del Trabajo;

- Acaba con el pago de las horas de desplazamiento;

- Excluye la obligatoriedad de homologaciones de despidos por sindicatos;

- Retira la obligación de negociar con sindicatos despidos colectivos;

- Restringe las hipótesis y fija límites de valores para indemnizaciones por daños morales proferidas por la Justicia del Trabajo;

- Autoriza arbitrajes laborales para salarios por encima de R$ 11.100;

- Permite a las mujeres embarazadas y en período de lactancia realizar trabajos insalubres;

- Revoca los 15 minutos de descanso antes de las horas extra para las mujeres.

macri.jpg

Galperín puso sobre el tapete lo que los colegas de la corporación empresarial (liderados por Unión Industrial Argentina) no se atreven a plantear para no abrir una brecha con sus pares del sindicalismo: que la reforma brasileña desbalancea el tratamiento arancelario del Mercosur y, en cambio, aproxima las simetrías que se buscan a través de la Alianza del Pacífico, con Chile y Colombia como pivotes principales, y de celebrar acuerdos de libre comercio por parte de todo el continente al sur de Estados Unidos con la Unión Europea.

Pero, por el momento, el mercado laboral exclusivo que conforman los “talentos” refleja de lleno el impacto de la participación del sector público en la economía: de los 9 sectores encuestados que esperan incrementar sus dotaciones durante el próximo trimestre, el más fuerte es Construcción, con una expectativa superior al 24%. También los empleadores de Manufacturas reportan intenciones optimistas, con +9%, mientras que Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, así como Servicios, se ubican 8% arriba.



Obviamente, que el Gran Buenos Aires no apalanca destacados planes de contratación. Los más fuertes se presentan en Cuyo, con una expectativa neta de +17%, en contraposición a la Patagonia, donde la expectativa es nula.

Si se compara la perspectiva actual con la que había el año pasado, desde Construcción y Minería manifiestan de 13 y 9 puntos porcentuales de mejora, en tanto que se desinfla en 4 puntos porcentuales en Finanzas, Seguros y Bienes Raíces.

La encuesta de ManpowerGroup detecta a empleadores comenzando a hacer movimientos con mucho cuidado, lo cual genera cierto nivel de recuperación para algunos sectores, como es por ejemplo el caso de la Construcción”, explicó Fernando Podestá, director nacional de Operaciones de ManpowerGroup Argentina.