Habló Novaresio: "No le dije que era una hija de puta por mi profesión"

Evidentemente, una importante porción de la sociedad no comprende que para que algo cambie -respecto de la apabullante corrupción que reina en la Argentina-, es esa misma sociedad la que tiene en sus manos el poder de exigir que las causas de corrupción avancen y se esclarezcan los hechos.

El periodismo es sólo un componente más que intenta echar luz ante tanta confusión y demora con cada causa y caso de corrupción.

Desde Urgente24 nos queremos solidarizar con el periodista Luis Novaresio, quien ahora es el foco a atacar entre los trolls K y M -que algún día merecemos saber de dónde salen los fondos para bancar tal aparato- porque es lo que le ocurre a gran parte del periodismo argentino. La sociedad no comprende que no somos jueces, fiscales, abogados, ni resolvemos causas judiciales.

En todo caso, si las repreguntas no gustaron o molestaron; si el manejo de los tiempos no gustaron o molestaron; si las preguntas o respuestas no gustaron o molestaron; 12 años de kirchnerismo bastaron para sacar conclusiones respecto de la manera de gobernar de Cristina Fernández y su marido. Resulta insólito que se le pida al periodismo lo que no puede. Existe para mostrar y analizar lo que ocurre, pero cada uno tiene la obligación de sacar sus propias conclusiones.

En este sentido, Luis Novaresio comenzó: "Siento que no tengo que contestarle a nadie. Sí a mi vieja (quien falleció en abril pasado)".

En medio de su columna radial, continuó: "Si hoy estuviera viva, le contestaría pero porque me diría las cosas desde un lugar inobjetable, que es desde la buena leche de su corazón.

Entonces, ¿qué le diría a mi vieja? Que la entrevisto porque soy periodista. Porque salvo algún colega hipócrita, el 99% hubiese querido hacer esa entrevista.

'¡La tendrías que haber interrumpido, no la tendrías que haber dejado hablar!', me hubiera dicho

Y yo le hubiese dicho: '(Mamá), fue dos veces ex presidente y traté de no comerme al caníbal'.

Aún así, me hago un reproche: debí haberla interrumpido más. Falla mía.

Y por último: ¿Por qué no le dije que era una hija de puta? Porque honro mi profesión. Y si yo eso pensara, me parece que es una falta de respeto que siga ejerciendo el periodismo, porque si vos te vas a sentar al lado de la otra persona descalificándola como ser humano, pensando que tenés el derecho de aplicar la balanza del bien y del mal, que sos más importante que los jueces y fiscales, a los que sí hay que reclamarles que hagan Justicia, en muchísimos casos sonados, sos un soberbio, estás convencido de que vos sos más importante que todo el resto y no podés ejercer el periodismo. Eso le hubiera dicho a mi vieja si me lo hubiera preguntado. (Pero) como no me lo preguntó, siento que no tengo que dar explicaciones.

Elegí la profesión de preguntar, repreguntar y sacar conclusiones

Si hubiese querido ser juez, estaría en Comodoro Py para tratar de llegar a un cargo de aplicar Justicia como espero que se haga con Cristina y con todos los que transgredieron la ley".