Tras malestar de la CIA, Harvard "desinvitó" a la ex soldado Chelsea Manning

El miércoles 13/9, la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard había anunciado que Chelsea Manning se convertiría en una profesora invitada para comentar "cuestiones de identidad de la comunidad homosexual y transexual" en las Fuerzas Armas de Estados Unidos. Otros profesores invitados incluyeron a Sean Spicer, exportavoz de la Casa Blanca, y Robby Mook, jefe de campaña de la excandidata presidencial, Hillary Clinton.

Chelsea Manning es una ex soldado estadounidense condenada en 2010 por haber brindado a Wikileaks cientos de miles de cables diplomáticos clasificados e informes militares de las guerras de Irak y Afganistán. En 2013, manifestó públicamente su identidad como mujer transgénero (solía ser el soldado Bradley Manning) y pasó a llamarse Chelsea a partir de ese momento. En uno de sus últimos actos como Presidente, Barack Obama conmutó su pena, poniendo fin al castigo de 35 años de cárcel que Manning cumplía en una prisión militar de Kansas. El 17/5 de este año, Manning quedó libre.

Pero el anuncio tuvo tal reacción negativa que en la mañana del viernes 15/9, Douglas W. Elmendorf, decano de la Escuela John F. Kennedy, anunció que revocaban la invitación. "Ahora pienso que designar a Chelsea Manning como profesora invitada fue un error, del que acepto la responsabilidad", afirmó en un comunicado.

Elmendorf dijo que la invtiación había seguido la tradición de la institución de invitar a personas influyentes para que se dirigiesen a los estudiantes. "Ahora veo más claramente que mucha gente mira el título de profesor invitado como honorífico, así que deberíamos sopesar esa consideración cuando ofrecemos invitaciones", escribió. Pero aunque la Esculea revocara el título de profesora visitante a Manning, todavía estará invitada a pasar un día en Harvard y dar una conferencia, explicó el decano.

Manning twitteó con ironía al respecto de su invitación/desinvitación/invitación a dar una conferencia: "Siento honor de ser la primera mujer transgénero profesora visitante de Harvard desinvitada. Congelan las voces marginales bajo presión de la CIA."

honored to be 1st disinvited trans woman visiting @harvard fellow they chill marginalized voices under @cia pressure #WeGotThis https://t.co/7ViF3GaSec