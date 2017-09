A los besos en Madrid, Moyano y Nicole confirmaron su romance

Finalmente, el romance entre Nicole Neumann y Facundo Moyano quedó confirmado después de que se filtrara una foto a los besos, en el restaurante Amazónico en Madrid (España), ubicado en el barrio de Salamanca.

Sin embargo, en un 1er momento, el diputado del Frente Renovador negó que la modelo lo acompañaría al viejo continente. "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial. Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra", explicó Moyano.

La modelo, por su parte, dijo que este viaje lo haría acompañada de una amiga, sin nombrar en ningún momento al sindicalista. "No tengo por qué dar explicación de nada", manifestó Neumann.

Tras la publicación de las fotos, Neumann escribió, furiosa, desde Twitter.

Juzgar xq viajo x 3 vez sola en 8años dsd q nació mi 1er hija y nunca ants de los 2 años de c/1?!En serio esto?!el finde q están c'el papá?? — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este,Salta y Miami.....me separe hace 5 meses y dps de 1 año de crisis,No puedo conocer a alguien? — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Voy a empezar a twitear mi minuto a minuto c' mis hijas así suman horas y dejan de hablar huevadas,yo no vivo para el afuera ni p' mostrar — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Trabajo dsd los 12 ,siem0re viajando x trabajo,en 9 años es mi 3 viaje de 4 días x placer(fuera plan fliar)saquen promedios!!!!!Gs y sean fe — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Felices juzgando!que vida pobre,aburrida e ignorante — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

No se puede tener reuniones ,viajar con amiga y encontraste el fin de semana?Realidades de Gente adulta que no tienen ganas de exhibir vp https://t.co/Rv4InMQgvh — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

"Mentiras "??? O nada que exhibir o dar explicaciones de la vida privada?!#doscosasdiferentes (reuniones+amiga+encuentro=real) https://t.co/PfLtKvxvjK — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 15 de septiembre de 2017

Quien no se quedó afuera y también opinó fue Fabián Cubero, en una entrevista con TN de Noche: "Sabía que viajaba porque me dijeron. Ella no me dijo con quién. Me enteré por otros".

Cuando le preguntaron por la relación de su ex con el diputado, Cubero disparó: "Me molesta cuando creo que está perdiendo tiempo con sus hijas por esta nueva relación".

"Mis hijas no están preparadas ni firmes para ver a su papá con una chica. Prefiero esperar un tiempo. La de ella es otra postura. Cada uno resuelve a su manera", explicó el futbolista.

"Hay momentos que uno tiene que elegir. Yo tengo las cosas claras de cuándo es el momento para estar con mis hijas, cuándo salir con un amigo y cuándo tomar mate con una amiga. Hay momento para todo. Solo hay que saber elegirlo", agregó.