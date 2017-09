Dolores y fatiga: Cómo es la enfermedad que sufre Lady Gaga

Lady Gaga se alejó de los escenarios y suspendió su último show en Rock in Rio, que se llevará a cabo entre el 15/09 y el 24/09, por la fibromialgia, enfermedad que padece y que produce fuertes dolores musculares.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 12 de septiembre de 2017

Thought ice helped #Fibromyalgia. I was wrong & making it worse. Warm/Heat is better. Electric Heated Blanket, Infrared Sauna, Epsom Baths. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 12 de septiembre de 2017

"Me voy a tomar un tiempo de descanso. Necesito parar la marcha para sanarme un poco", declaró la cantante en el festival de cine de Toronto durante la presentación del documental Gaga: Five Foot Two. A través de su cuenta de Twitter confirmó que los problemas de salud son los responsables de su ausencia en los escenarios.

"Brasil, me siento devastada por no encontrarme lo suficientemente bien como para presentarme en Rock In Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar a mi cuerpo", publicó en Twitter, ayer 14/09.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 14 de septiembre de 2017

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolores musculares y fatiga. Se desconocen sus causas, pero algunos de los posibles desencadenantes son: un trauma físico o emocional, respuesta anormal al dolor, problemas del sueño y alguna infección.

La lumbar, la cervical, los hombros, las rodillas, los muslos y los brazos son las partes del cuerpo más afectadas por el dolor. Este puede empeorar con el frío, las infecciones, el estrés y la falta de sueño.

La fibromialgia es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1992 y, generalmente, se presenta en mujeres de entre 20 y 50 años. Afecta entre el 3 y el 5% de la población mundial, y 7 veces más a las mujeres que a los hombres.

Las personas que sufren esta enfermedad no pueden ser rápidamente diagnosticadas porque los resultados de radiografías, análisis de sangre y biopsias musculares exponen resultados normales.

Pese a que no existen tratamientos que puedan curar la fibromialgia, hay algunos métodos interdisciplinarios que pueden mejorar los síntomas. Se recomienda realizar ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento muscular y de estiramiento, y técnicas de relajación para calmar las tensiones. También existen medicamentos para aliviar el dolor.

Lady Gaga ya había padecido problemas de salud años atrás. En 2013, había cancelado sus shows por sinovitis, la inflamación de las membranas sinoviales que recubren las articulaciones, y había aparecido una imagen suya en silla de ruedas. En 2016, la cantante declaró que sufría un de estrés crónico postraumático por un abuso sufrido a los 19 años.