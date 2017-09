Pedir por Julio López es pedir también por Maldonado (y viceversa)

El próximo lunes 18 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de Jorge Julio López. Organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos de izquierda convocaron a marchas para seguir reclamando por su aparición. Pero esta vez, el reclamo será doble: por López, pero también por Santiago Maldonado.

De alguna -triste- manera, la desaparición de Maldonado le volvió a dar cierto envión al reclamo por López, reclamo que después de once años había bajado un tanto su tenor (como todas las cosas que comienzan a apagarse con el tiempo...) El caso del artesano volvió a traer a la agenda mediática el caso del albañil. Y ahora, pedir la aparición con vida de uno, también es pedir la aparición con vida del otro. Se han vuelto (o deberían volverse) reclamos inseparables. Aunque, por supuesto, es menester que no haya que transcurrir tanto tiempo -como el que lleva transcurrido con López- sin saber nada sobre el paradero de Santiago.

No es de estar de un lado o del otro: esa es una falsa dicotomía que busca dividir a la sociedad. Tan importante y urgente fue, es y sigue siendo el reclamo por Julio López, como lo es por Santiago Maldonado.

En la Ciudad de Buenos Aires se convocó a marchar desde el Congreso a la Plaza de Mayo. La consigna ya deja en claro, de entrada, el doble reclamo: "Por Julio López. Por Santiago Maldonado. Aparición con vida ya! El Estado es responsable!".

También habrá una manifestación en La Plata. “La idea de una nueva marcha surgió de la Mesa por los Derechos Humanos”, dijo Rubén López, hijo de Jorge Julio, en diálogo con TN. Y detalló que “la concentración será en la Plaza Moreno, en la intersección de las calles 12 y 50, de La Plata, y terminará en 8 y 50, frente a los tribunales federales”. La marcha será a las 16.00 y a su final se leerá un documento.

Cabe recordar que el paradero de Julio López se desconoce desde el 18 de septiembre de 2006, luego de declarar sobre su secuestro y posterior confinamiento y tortura; declaraciones que permitieron condenar al ex jefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz.

Aquel día, López debía presentarse a una audiencia donde se iba realizar el juicio oral contra Etchecolatz, pero no llegó. La Justicia aún no pudo determinar, once años después, qué sucedió con él.

Días atrás, el periodista Jorge Asís dio su versión de lo ocurrido, según sus fuentes. "A López no lo chupa nadie: va a un lugar. No salió con las zapatillas que se ponía siempre sino que salió con los borcegos. Va a alguna parte. Confiado. Donde algo le pasó. Y una altísima autoridad me dijo que está enterrado en el Parque Pereyra Iraola", lanzó en diálogo con Alejandro Fantino (Animales Sueltos).

Y lo diferenció del caso Maldonado, a quien, según dijo, "se lo chuparon. Se les quedó. Era un artesano sensibilizado con una causa que tenía que ver con un movimiento en el que cree".

"El caso Maldonado es un poco más grave porque ésta tiene que ver con una manifestación, con un corte, con cosas que pasan en el sur. Cuando ya el sujeto es Lewis, Benetton y millones de hectáreas, la cosa se te complica un poco más. En cambio, lopez fue a un lugar", opinó.

Quien también habló del caso López y el caso Maldonado, fue Cristina Fernández, en la entrevista que concedió ayer, en vivo, a Luis Novaresio. Y aprovechó para 'pegarle' a Mauricio Macri. “Néstor le habló al país sobre Jorge Julio López; han pasado 43 de días y no escuchamos una sola mención del presidente sobre Maldonado”.

“El hijo de Jorge Julio López estuvo el día del acto de Unidad Ciudadana en La Plata y reconoció públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades”, aseguró la ex mandataria.

Asimismo, relató el contexto en que su marido y ella se enteraron de la noticia: “Fue un tema muy fuerte para Néstor y para mí. Estábamos en Nueva York cuando desapareció Julio López, después de declarar en un juicio de lesa humanidad que nosotros impulsamos. Allá nos notificaron de que esta persona había desaparecido, después de ser uno de los testigos más importantes en la condena de Miguel Etchecolatz”.

Quien tuvo las palabras más claras al respecto de esta comparación sobre ambos casos fue el hijo de López: "Comparar si es más o menos desaparecido Santiago Maldonado que Julio López es una equivocación muy grande".

Rubén López participó de la multitudinaria marcha hacia la Plaza de Mayo para solidarizarse con la familia de Santiago Maldonado. Allí, Rubén y Sergio Maldonado (hermano del joven desaparecido) se abrazaron, intercambiaron teléfonos y prometieron apoyarse mutuamente. Es de esperar que los Maldonado participen en la marcha por Julio López del próximo lunes...

"Lo de mi papá es presunta desaparición forzada porque nunca se pudo comprobar que un agente del Estado haya sido partícipe. Eso no significa que no haya sido. El caso de Santiago Maldonado sí es desaparición forzada", declaró el hijo de López.

En tanto, días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidió a la Argentina que brinde las condiciones necesarias para esclarecer el caso de Jorge Julio López, en medio de la polémica por la desaparición del joven Santiago Maldonado.

El organismo de la ONU le corrió vista al Poder Ejecutivo de una denuncia sobre el caso presentada en 2014.

La presentación, hecha por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la Unión por los Derechos Humanos y por el Comité de Acción Jurídica, fue enviada al gobierno nacional dos años después y en medio de la conmoción por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

En ella, los denunciantes alegan ante la Cidh "falta de investigación y determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos" y responsabilizaron al Estado por esa situación.