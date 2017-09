Septiembre, el mes del stent y el salto al vacío de Néstor

7 años atrás -septiembre 2010- fue el último mes completo de vida de Néstor Carlos Kirchner.

Kirchner fue siempre un hombre de salud complicada: primero los problemas gástricos, que le obligaron a una dieta estricta; luego, los cardiovasculares.

En abril de 2004 fue internado por una hemorragia gastrointestinal, en el hospital Cosme Argerich, donde se había acondicionado un quirófano dedicado. En agosto de 2010 el intestino le trajo nuevamente problemas, y ambas veces fue internado en forma hermética.

Pero en febrero de 2010 fue operado de la arteria carótida, la encargada de llevar la sangre necesaria al cerebro. El humano tiene una arteria carótida en cada lado del cuello y el flujo sanguíneo en esta arteria puede resultar en parte o totalmente bloqueado por material graso llamado placa. Dicho bloqueo puede reducir el suministro sanguíneo al cerebro y puede causar un accidente cerebrovascular (ataque cerebral).

Hay 2 procedimientos para tratar una arteria carótida que contiene acumulación de placa: la endarterectomía y la angioplastia con colocación de stent.

En el caso de Kirchner, en ese entonces diputado nacional, una obstrucción en la arteria carótida derecha producto de una placa ulcerada, lo llevó a una endarterectomía el 07/02/2010. La operación fue realizada por el cardiocirujano Victor Caramutti, en las instalaciones del Sanatorio de los Arcos, en el porteño barrio de Palermo.

La operación fue un éxito pero Kirchner se marchó antes de lo aconsejable, y se planteó un debate más público que privado acerca de si él cumpliría con las sugerencias de los médicos acerca de los cuidados posoperatorios permanentes necesarios para disminuir las situaciones de estrés.

"Sin embargo, todos subestiman los problemas. Él creía ser Superman y su grupo íntimo creía que él era Superman", recuerda Ceferino Reato, autor de "Salvo Que Me Muera Antes - El día que murió Kirchner - La noche que nació el cristinismo".

El subestimar las consecuencias del estrés lo regresó al quirófano en septiembre del mismo año (sábado 11/10/2010) a causa de una suboclusión de la arteria coronaria descendente y se prosiguió al otro tratamiento en estos casos: angioplastía con colocación de stent.

Un stent es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón para ayudar a impedir que la arteria se cierre de nuevo. La angioplastia es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón.

En esta 2da. ocasión, los médicos insistieron con vehemencia que Kirchner debía realizar algunos cambios importantes en su vida para mejorar la calidad de su salud. Sin embargo, el santacruzeño no sólo se retiró del hospital antes de recibir el alta sino que, horas después, participó en actos políticos.

Kirchner no cumplió con las exigencias de los médicos y el martes 14/09/2010 reapareció en el Luna Park. Sus colaboradores lo justificaron en la necesidad "de mostrar fortaleza política".

A Kirchner lo consumía la ansiedad por instalarse como precandidato presidencial para 2011, aunque los números no le eran propicios.

"Ya en agosto, en Casa de Gobierno, Edgardo Depetri, le había comentado, medio en broma, 'Néstor, las encuestas dicen que Cristina mide mejor que vos', y él le dijo 'A mi las encuestas me importan tres carajos'", recuerdo Reato.

Néstor K no habló aquella noche, en el acto organizado por La Cámpora para, precisamente, promover la precandidatura del ex Presidente sino que la oradora central del acto organizado por la Juventud Peronista fue su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Parece que hubiese ocurrido ayer u hoy:

> "Al ver y escuchar a algunos opositores, los mismos de 1999 o 2001, siento que sólo se puede hablar así cuando hay una inmensa impunidad mediática que no los pone en evidencia".

> "A nosotros nos interrogan. A ellos los escuchan. No importa. Eso nos hace ejercitarnos como cuadros en la dialéctica y la discusión y es muy bueno".

> "Lo más importante que podemos ofrecer es que vivimos en un país en el que nadie tiene miedo a decir lo que piensa, lo que quiere. Es maravilloso".

> "Díganme en qué otro momento de la historia argentina, alguien ha encendido un televisor o una radio y ha visto insultar con tanta elegancia y soltura a quien ejerce la primera magistratura. Díganme cuándo vieron que los insultos sean por tu condición de mujer o porque te pintás los ojos".

Reato apunta: "Héctor D'Amico, de La Nación, contaba que en una fotografía tomada desde arriba aparecía cerca el desfibrilador".

Es un aparato electrónico portátil para reaccionar ante un parada cardiorrespiratoria provocada por una fibrilación ventricular (el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a una taquicardia ventricular sin pulso (el corazón tiene actividad eléctrica pero bombeo sanguíneo ineficaz).

Los médicos presidenciales estaban preocupados y así fue como el periodista y médico Nelson Castro escribió una columna advirtiendo sobre los riesgos de persistir en el desconocimiento de las recomendaciones "pero en el kirchnerismo era considerado un pájaro de mal agüero".

Pero no hubo desfibrilador aquella madrugada en El Calafate (Santa Cruz), cuando falleció Néstor, el 27/10/2010, consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

Antes ocurrieron algunos otros acontecimientos.

Por un lado, septiembre de 2010 fue otro mes en que el sindicalista camionero Hugo Moyano abusaba del poder concedido por Kirchner. Moyano bloqueaba el ingreso/salida de empresas con camiones, para llevarse los trabajadores afiliados al Sindicato de Comercio al Sindicato de Choferes.

Moyano estaba tan poderoso que ambicionaba devenir en político peronista, conduciendo el PJ bonaerense, contra la opinión de la mayoría de los jefes distritales

En ese contexto aparecieron las primeras denuncias acerca de su posible vínculo con la empresa Covelia Sociedad Anónima, de recolección de residuos.

La situación estaba tensa desde agosto (22/08), cuando en el cumpleaños de Gastón Frutos, hijo del moyanista Abel Frutos (secretario general de la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines, y presidente del club Dock Sud), en el Campo Hípico "El Pato", de Avellaneda, junto al predio principal del club Independiente, en presencia de un barrabrava de Boca Juniors, Omar 'el Oso' Pereyra, y otro del club de los Moyano, apodado "Pichón", hubo 4 disparos y ningún detenido.

Eduardo Duhalde vaticinó acerca de Moyano (pero erró parcialmente): “Tiene una actitud prepotente, de atropello que se la van a cobrar. En el Confederado no tiene el 20% de apoyo y es el que decide quién va ser el próximo secretario general”.

“Los gremios, como decía (Juan) Perón, tienen paciencia, son sabios y prudentes y lo están esperando. Moyano no va a sobrevivir a los Kirchner. Tiene fecha de vendimiento que es el año que viene” (por 2011).

El 09/10/2010, Kirchner dio un discurso que resultó su última oratoria política, en el estadio Boxing Club, en Río Gallegos (Santa Cruz), en presencia de sus invitados especiales: el gobernador de San Juan, José Luis Gioja; el de Neuquén, Jorge Sapag; "el compañero y amigo mendocino", Celso Jaque; "ese gran formoseño, Gildo Insfrán, que está junto a nosotros hoy aquí"; nuestro compañero patagónico también, de La Pampa, nuestro querido compañero (Oscar Mario) Jorge, un fuerte aplauso; para el chaqueño, amigo y luchador, Jorge Capitanich; para el entrerriano federal por esencia, el compañero “Pato” (Sergio) Urribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos; para nuestro querido compañero de la otra punta del país, el compañero (Walter) Barrionuevo, de la provincia de Jujuy; para el compañero de la tierra de Facundo Quiroga, el compañero (Luis) Beder Herrera, la querida provincia de La Rioja; para nuestro querido amigo del Partido Renovador, de la renovación de Misiones, el querido amigo y compañero Maurice Closs; para nuestro querido compañero de la gran provincia de Salta, gran compañero Juan Manuel Urtubey; para nuestro correligionario, amigo de gran lealtad y es solidario con la Argentina, nuestro querido amigo de Santiago del Estero, gobernador Gerardo Zamora; para aquel gran tucumano, que ha transformado Tucumán, José Alperovich; para nuestro ministro del Interior, Florencio Randazzo, de la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña y para este querido compañero, que está demostrando con su calidad, con su fuerza, con su integridad, que ha tenido la altura, el nivel y la responsabilidad de estar a la altura de la historia para defender los intereses de la provincia de Santa Cruz, nuestro querido amigo y compañero, Daniel (Peralta) (...)".

En aquel discurso aparecen 2 conflictos que Kirchner tenía en mente en aquellas horas:

> "También, decir desde acá, nosotros podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema, pero quien les habla, respetuoso de la independencia de la Justicia, como uno de los responsables morales de la construcción paulatina del difícil camino de construir una Justicia independiente -sabemos y sufrimos lo que fue una Justicia dependiente-; nosotros podemos estar de acuerdo o desacuerdo con una decisión de la Corte, pero es un poder independiente (...)".

> "También, desde acá le queremos decir a la Presidenta de la Nación que siga luchando con toda sus fuerzas por la Ley de Medios (...)".

Néstor Kirchner en 678 el 24/01/2010: Gobierno - Clarín - Telecom



El viernes 15/10/2010 ocurrió la convocatoria de Hugo Moyano al estadio Monumental, del club River Plate. Ante unas 70.000 personas que arreó hasta el barrio de Nuñez, Moyano le dijo al matrimonio Kirchner: "¡Los trabajadores tenemos que dejar de ser un instrumento de presión para ser un instrumento de poder!".

Moyano reclamaba más espacio en el proyecto presidencial 2011 de Néstor, y usó el festejo del Día de la Lealtad para ratificar sus condiciones. Para colmo lanzó un exabrupto muy moyanista: "Un esfuerzo más" reclamó para un ajuste de las jubilaciones y una ley de la CGT de participación obrera en las ganancias empresariales. Imposible desde la lógica económica. Pero éste no era un concepto importante para Moyano, luego alejado del poder por Cristina, cumpliendo sin querer parcialmente el pronóstico de Duhalde.

Día de la Lealtad. Estadio River Plate. CFK



Pero la violencia llegó a un nivel mucho más alto 7 días antes que falleciera Kirchner: ocurrió el asesinato del dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), militante del Partido Obrero desde los 13 años, Mariano Ferreyra, el 20/10/2010.

Kirchner estaba convencido que era un atentado contra su ambición presidencial. Muchos de su grupo íntimo creían que era algo así como el doble asesinato de los militantes barriales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26/06/2002, que bloqueó el frágil proyecto político del entonces senador nacional a cargo de la Presidencia, Duhalde.

Los últimos días de Kirchner muestran la efervescencia en que vivía: el jueves 21710/2010 encabezó en Chaco una reunión del Consejo Nacional del PJ, donde habló del asesinato de Ferreyra. El viernes 22/10/2010 estuvo en un acto en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, donde junto a Cristina y el entonces gobernador Daniel Scioli volvió a hablar de Ferreyra. Ese mismo día, Néstor y Cristina llegaron a Río Gallegos en un avión privado. Esa noche, Néstor mantuvo reuniones en el Hotel Patagonia, donde antes fue fotografiado tomando un café con Cristina. Pero el sábado 23/10/2010, él no asistió al cumpleaños Nº28 de la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas, fundacional del Frente para la Victoria Santacruceña, liderada por su colaborador Rudy Ulloa Igor. Aquel evento fue en en el gimnasio de la EGB Nº 44, próxima al Centro El Carmen, y Kirchner envió en representación suya a Guillermo Moreno (quien dijo “los vicepresidentes son vagos y no se enteran de nada” y sobre Alfonso Prat Gay, diputado por la CC-ARI: "Es un “lindo pibe, pero no sabe llenar un cheque. No conoce la diferencia entre un remito y una factura”). Kirchner decidió viajar a El Calafate, donde falleció el miércoles 27/10/2010.

"En aquellas horas muy complicadas, creo que Cristina asumió como nueva líder del espacio", dice Reato.

En su investigación, él dio cuenta del hasta entonces inédito velatorio privado que hubo en Río Gallegos, antes del velatorio público en la Casa Rosada.

"Ella era como omnipresente, estaba en todo, daba todas las instrucciones, todo pasaba por ella. Ella asume otra impronta, exhibe otro liderazgo", algo que tendría consecuencias internas, en especial porque la condujo al triunfo electoral en 2011.

Reato afirma que, si bien CFK acaba de convocar a la unidad del peronismo, a ella nunca le interesó demasiado el peronismo: "Para ella, Perón siempre fue un conservador, manipulador y militar. Ella siempre simpatizó con ideas más cercanas a la izquierda nacional que al peronismo. Por eso le resultó tan sencillo saltar del Partido Justicialista/Frente para la Victoria a Unidad Ciudadana. A ella le interesan los votos peronistas, no las estructuras justicialistas".

Otra constante, según Reato, fue visualizar a Mauricio Macri como 'el enemigo'. Desde 2003, cuando decidió respaldar a Aníbal Ibarra en Ciudad de Buenos Aires para impedir el arribo de Macri al Gobierno de la Ciudad.

En cambio la relación con Elisa Carrió fue más compleja. En 2002, Kirchner estaba expectante de un posible acuerdo con Carrió pero no estaba dispuesto a que ella comandara el probable espacio.

"Carrió, Alicia Castro y Cristina eran tres mujeres muy conocidas por su antimenemismo, en especial en Ciudad de Buenos Aires. Cuando aparecía Néstor, había gentes que preguntaba: '¿Y éste quién es?' Su desconocimiento le impidió, en 1999, cumplir su ambición secreta de acompañar a Duhalde en el binomio presidencial. Y por eso fue tan importante para él, que en 2003 Duhalde lo eligiera como sucesor, aún cuando Cristina no soportaba a Duhalde. Nunca lo pudo ver", explica Reato.

¿Por qué Cristina no aprovechó la muerte de Néstor para cargar sobre él todo aquello que fuese punible y así quitarse de encima, y en especial quitarle a sus hijos, eventuales consecuencias judiciales? Es un enigma. Reato dice que ella o estuvo mal asesorada o ignoraba el alcance de los intereses de Néstor.

En cualquier caso, Reato cree que ella no quería ser candidata en 2017, y es el juez federal Claudio Bonadío quien logró forzarla. En ese contexto, él cree que ella está preocupada, en especial por sus hijos, con la diversas de causas judiciales en trámite. Por ese motivo ella vive una contradicción en cuanto hasta dónde le conviene mantener la grieta y hasta dónde le conviene participar del convite del papa Francisco para que desaparezca la grieta.

Ahora, lanzada a la batalla electoral, ella disputa los espacios con fuerza, hasta donde puede.

"Jaime Durán Barba dice que para hacer política es necesario ser un buen actor, y que ella es la mejor actriz", afirma el periodista e historiador.

"Cristina sabe llorar. En 1993, en una campaña en Santa Cruz, ella llegaba a cierto tramo del discurso y su voz se quebraba. Lo hizo en varias ocasiones, según me contó Rafael Flores (por entonces amigo de la pareja K, antes de enfrentarse). Cristina es muy difícil de entrevistar porque se acerca y se aleja del entrevistador con mucha facilidad. Hay pocos políticos que manejan ese movimiento con tanta facilidad", explica Reato.

Acerca de la entrevista que su colega Luis Novaresio le hizo a CFK, él reflexiona: "Luis estuvo correcto pero creo que le faltó ser más picante para intentar desarmarla o al menos crear una cierta tensión. Al entrevistarla no puede olvidarse que ella es una gran actriz, ¿no lloró con el relato de los bolsos de José López y pidió agua? Pero fue una entrevista útil para conocer qué piensa hoy día. Para mi la frase más fuerte fue: "No hay Estado de Derecho hoy en la Argentina". Obvio que está muy equivocada pero fue dirigida a sus seguidores, a quienes les encanta. Ella salió por los votos peronistas de Sergio Massa y Florencio Randazzo, y creo que en ese sentido ella ganó".