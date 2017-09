"No perder la coherencia por un resultado y recuperar la utopía"

Entrevista a Alicia Mabel Ciciliani

-Las PASO 2017 encontraron a un Frente Progresista imposibilitado de mantener su caudal histórico de sufragios en Santa Fe. ¿Puede cambiar algo hacia octubre?

-Es cierto que no pudimos retener la masa de electores histórica pero ocurrió en un contexto emocional condicionado por la grieta entre el presente de Cambiemos y el pasado del kirchnerismo. Nosotros tenemos un gobernador (Miguel Lifschitz) muy popular, con una imagen positiva altísima pero fallamos en trasladar esa realidad a la propuesta de nuestra lista de precandidatos en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Por eso creo que hay que ajustar el mensaje para aprovechar la ventaja comparativa del gobernador, y conseguir que resulte una propuesta nacional.

-Hace 10 años, el socialismo santafecino era una promesa nacional pero ha regresado a su expresión territorial exclusivamente provincial. ¿Qué pasó?

-Los de la izquierda argentina tenemos un enorme problema: no conseguimos plasmar nuestros intentos individuales en una fuerza política suficiente . Cuidado: yo rescato el desempeño de Hermes Binner/Norma Morandini en las elecciones presidenciales de octubre de 2011 por el Frente Amplio Progresista, con un 2do. puesto nacional, 17% de los votos, pero no debía ser techo sino piso. Teníamos un espacio de poder que debíamos agrandar a través del debate de ideas desde el 'modelo Santa Fe', pero caímos en la tradición de la izquierda: las limitaciones para juntarse y trascender.

-Los aliados del socialismo (la UCR y la CC-ARI) hoy día participan del gobierno nacional, pero ustedes no. ¿Quién se equivocó?

-Para nosotros, el PRO tiene contenidos totalmente contrarios a nuestros ideales. Es cierto que tanto la UCR como Elisa Carrió, por la CC-ARI, consideraron que la prioridad era terminar con el kirchnerismo gobernante, y por eso aceptaron ir con el PRO que consideraron era una opción mejor para conseguir su objetivo . Yo respeté esa decisión que, además, resultó exitosa, aunque no la compartí. Pero creo que ambos, UCR y CC-ARI, se equivocan en seguir debatiendo con Cristina Fernández de Kirchner, manteniendo vivo el pasado.

-La grieta ha resultado una barrera infranqueable para varias fuerzas políticas que prometían perforarla. Por ejemplo, ustedes....

- La grieta es un lugar en el que sus protagonistas se encuentran muy cómodos . Además, han demostrado ser muy eficientes en alimentar la grieta todos los días. Ahora, el resto de las fuerzas políticas también tiene su responsabilidad en la vigencia de la brecha porque han carecido de alternativas superadoras. Yo seguí con muchísimo interés toda la campaña de Sergio Massa con su famosa 'avenida del medio' pero bajar la alícuota del IVA y ofrecer un botón antipánico no es suficiente para acabar con la grieta. No son banderas para convencer de que hay un modelo diferente , más allá de ciertas incongruencias metodológicas tales como bajar el IVA es incrementar la tasa de beneficio de algunos integrantes de la cadena de comercialización. Y el botón antipánico resulta una respuesta poco eficiente a un problema profundo tal como es la inseguridad que origina y promueve la cultura narco. También seguí con atención la propuesta de Martín Lousteau pero se pasó toda la campaña llorando porque no le dejaban participar de Cambiemos en lugar de mostrarse como lo que él es, un líder socialdemócrata . Y dejó de cumplir con su mandato que es instalar las ideas socialdemócratas en la ciudad. Y nosotros también estuvimos errados porque no tomamos nota de que cambió el Gobierno, y seguimos con un discurso anti K, por todo lo que padecimos con ellos, que nos acusaron de complicidad con el narcotráfico y nos discriminaron financieramente. Debíamos cambiar la propuesta para intentar liderar la reconstrucción de la política, tal como nos habilita tener 1/3 del voto popular santafecino.

-Mucho se cuestiona al socialismo como un 'partido de viejos', que impide la renovación generacional de sus dirigentes. ¿Qué piensan hacer al respecto?

-Yo estoy de acuerdo en que falta renovación generacional, y también falta una igualdad de género , algo que sería importante que ocurriera en una fuerza autodenominada progresista, sin necesidad de que lo exija la legislación electoral. Pero tenemos 2 años por delante para corregirlo. Al respecto, me parece importante no dramatizar una eventual derrota electoral presente. No perder la coherencia por un resultado y provocar una recuperación de la utopía. Yo ingresé al Partido Socialista porque la utopía era muy poderosa , planteando la renovación de ideas, cuadros políticos y espacios institucionales.

-¿Cuál es la agenda que avizora en lo que falta del año legislativo?