Educación (1): "Los jóvenes de 5to. año no trabajarán"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Las tomas comenzaron el 29/08 en la escuela de Bellas Artes "Manuel Belgrano" del barrio porteño de Barracas, y alcanzaron al normal 1 "Roque Saenz Peña" de Recoleta; el liceo 9 "Santiago Derqui" de Belgrano; la media 3 "Antonio Devoto" de Devoto; el colegio 8 "Julio Argentino Roca" de Belgrano; la escuela de Bellas Artes "Rogelio Yrurtia" de Villa Luro, y la técnica 33 "Plumerillo" de Nueva Pompeya. Además, el comercial 7 "Manuel Belgrano" de Belgrano; la media 1 "Julio Cortázar"; el Carlos Pellegrini; el Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernandez"; la escuela de música "Juan Pedro Esnaola"; el normal 2 "Mariano Acosta"; la media 1 "Rodolfo Walsh"; el Nacional Buenos Aires; la media 3 "Osvaldo Pugliese" de Villa Crespo y la técnica "Fernando Fader".

La tomas de escuelas secundarias contra de la reforma educativa del Gobierno porteño se profundizan. A los 17 establecimientos que comenzaron con las medidas la semana pasada ahora se sumaron otros 10.

La reforma en cuestión apunta a integrar materias sueltas en cuatro áreas de conocimiento, abandonar el sistema de notas numéricas y reemplazarlo por uno de créditos y terminar con la repitencia en el último año, para recuperar contenidos a contraturno. La nueva modalidad arrancará el año que viene en 17 escuelas públicas y completará las 143 del distrito en 2021.



Pero el aspecto que generó controversia y la toma de las escuelas tiene que ver con prácticas laborales para alumnos de 5to. año. Buscan que sea integrador y formativo más allá de la escuela, con aprendizaje dentro de empresas y desarrollo de habilidades relacionados al emprendedorismo. El lugar será elegido por los docentes junto al ministerio de Educación y deberán tener un sentido pedagógico.



En ese sentido, Urgente24 dialogó con Javier Tarulla, subsecretario de Formación Docente del Ministerio de Educación porteño, quien aclaró algunas cuestiones en relación a la reforma educativa que impulsa la cartera conducida por Soledad Acuña. "Primero que nada, no son pasantías, son prácticas educativas que se realizarán en horario de clase, con una planificación propia del docente. Será en el segundo cuatrimestre del último año, en algunos días de la semana", sostuvo el funcionario.



Tarulla aclaró que las prácticas educativas "no sólo se harán en empresas, sino también en organizaciones sociales, instituciones culturales, organismos gubernamentales, dependiendo la orientación académica que tenga cada estudiante".

"El documento que dice que trabajarán el 50% del tiempo en 5to año está sacado de contesto", Javier Tarulla (@EducacionBA) en #ALosBotes

Muchos gremios y estudiantes que rechazan la iniciativa hablan sobre una suerte de precarización laboral. "Es un trasfondo político y electoral", sostuvo el funcionario en relación a los colegios tomados y agregó "no habrá ningún tipo de remuneración porque no se trata de un trabajo".



"Los jóvenes de 5to. año de las secundarias de la ciudad de Buenos Aires no trabajarán", sintetizó y añadió "buscamos abordar una innovación metodológica, para que el proceso de enseñanza sea más efectivo e inclusivo. Será a través de diversas cuestiones, entre las cuales estarán las prácticas educativas para acercar a los estudiantes al mundo del trabajo y los estudios universitarios".

"Para esto, también se está trabajando en conjunto con la UBA para que se puedan acreditar dos materias del CBC en 5to. año", agregó Tarulla.



También destacó que "el objetivo de la Secundaria del Futuro no tiene que ver con cambiar el plan de estudios, no es una reforma de contenidos. Seguirán las mismas materias y cargas horarias. Lo que se trata es de profundizar la nueva escuela secundaria. Además, con este programa estamos dando cumplimiento a la Resolución 93 del Consejo Federal de Educación".



Por otro lado, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, suspendió la aplicación de un polémico instructivo oficial para que los docentes y directivos denuncien penalmente a los alumnos que integren la toma.



No obstante, desde la cartera de Educación negaron la existencia del protocolo que criminaliza a los estudiantes. Acuña aseguró que ella “no dio la orden de aplicar ningún tipo de protocolo”, incluyendo el que había sido derogado en 2012 por la Justicia y que fue reflotado en al menos 3 colegios porteños.



No conforme con esta respuesta, la jueza Liberatori decidió, además, convocar a una audiencia para este viernes 15/09 al mediodía, a la que fue citada "en forma personal e indelegable", Acuña y los asesores tutelares de primera y segunda instancia de la Cámara de Apelaciones del fuero, Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, respectivamente, promotores de la demanda.



En este sentido, Tarulla confirmó que la ministra Acuña "asistió a la audiencia convocada por la jueza y dejó establecido formalmente lo que venimos diciendo durante las últimas semanas, que el protocolo no es oficial. No hay ningún acto administrativo al respecto, nosotros no lo respaldamos. Es un protocolo no oficial, sino una de las tantas artimañas que se utilizaron esta semana".



Algunas versiones periodísticas apuntaban a que el mencionado protocolo habría sido enviado desde un correo electrónico oficial. "Se está llevando a cabo un proceso de investigación interna para que esto se aclare", finalizó Tarulla.