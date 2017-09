Correa dejó una cámara oculta en el despacho presidencial

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha comparecido ante los medios visiblemente enojado: "Sucede que (el jueves 14/09) la cámara estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue por casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó, sintió algo caliente la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida", ha explicado Moreno.

Moreno junto, al ministro de Defensa, Miguel Carvajal, y al gobernador de Guayas, José Francisco Cevallos, indicó que el Servicio de Protección Presidencial que tenía el exmandatario no informó nada al que ahora lo reemplazó.

"Estoy extremadamente molesto y voy a iniciar inmediatamente una investigación, una investigación bastante fuerte para saber ¿por qué en primer lugar el presidente Correa no tuvo la delicadeza de informarme? Y, en segundo lugar, ¿por qué el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa, que además viajó a dejarle en Bélgica, no informó al Servicio de Protección?", resaltó Moreno.

Pero fue más allá. En su cuenta de Twitter, escribió un concepto: “Fisgón: Aficionado a husmear la vida de los demás”.

En las redes sociales, Moreno ha etiquetado de "delito de violación a la intimidad" lo descubierto y, según aseguró en la comparecencia, iniciará una investigación "bastante fuerte" para saber por qué "el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa —que además viajó a dejar en Bélgica al señor Correa— no informó al Servicio de Protección Presidencial que empezó a dirigir el general Mosquera".

El expresidente Correa no ha dejado espacio para el silencio y pasado un par de horas desde la acusación pública de Moreno ha repetido con ironía, a través de su cuenta de Twitter, la denuncia de Moreno: "¡Cámara oculta manejada desde mi celular!". Y después le ha pedido que presente pruebas. "Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", publicó el líder de la autodenominada Revolución Ciudadana.

Eduardo Mangas, secretario general de la Presidencia, dio nuevos detalles del hallazgo de la actual administración.

Desde 2009 en despacho presidencial filmaban en secreto reuniones. Es esto traición, desconfianza o exceso de control a compañeros? — Eduardo Mangas (@emangasm) 16 de septiembre de 2017

Lenín nunca traicionaría a compañeros filmándolos en espacios de confianza. Ética y transparencia son virtudes d verdaderos revolucionarios — Eduardo Mangas (@emangasm) 16 de septiembre de 2017

!Sorprendido y furioso! Cámara oculta en mi despacho, transmitiendo a control remoto. Eso es delito de violación a la intimidad. — Lenín Moreno (@Lenin) 15 de septiembre de 2017

La cámara oculta, según la denuncia presidencial, fue instalada hace 7 u 8 años por orden del entonces presidente Rafael Correa y "todo el Servicio de Protección Presidencial (anterior) sabía de su existencia". Por eso, Moreno reclamó explícitamente a los miembros del cuerpo de seguridad de Correa y al exmandatario por no haber tenido "la delicadeza" de informarle de que había cámaras instaladas en su despacho en el Palacio de Carondelet, en Quito.

El hallazgo, denunciado públicamente, no solo evidenció una vez más el distanciamiento entre Lenín Moreno y su predecesor en el Gobierno de Ecuador, sino que levantó las suspicacias del mandatario.

"Lo gracioso es que todo el mundo sabe que todos los días a las 8.00 se hace un barrido a las cámaras", ha explicado dando a entender que de forma intencionada se evitaba el control rutinario de los equipos, manteniendo en ese momento la cámara apagada para después poder "encenderla cuando quieran", según la sospecha del presidente que lleva en el cargo desde el 24/05.

Tras casi 5 horas de pericias realizadas por la Fiscalía y personal de Criminalística de la Policía en el 2do,. piso del Palacio de Carondelet, el fiscal Fabián Salazar informó que se encontró un dispositivo de video que será sometido a investigaciones conforme los expertos de Criminalística.

4 personas fueron llevadas al edificio principal de la Fiscalía General del Estado para que rindan versión dentro de la investigación previa.

El fiscal Salazar no dio mayores detalles sobre quiénes eran o qué funciones tenían esas cuatro personas en el Palacio de Carondelet, pero explicó que ellos informaron a la autoridad sobre los procesos de seguridad que existen.

Salazar señaló que hasta el momento no se puede hablar de un delito en especifico, hasta que los expertos se pronuncien sobre el dispositivo que entró en cadena de custodia a cargo de agentes de Criminalistica.

Una vez que las cuatro personas entregaron la información requerida, regresaron a sus actividades normales.