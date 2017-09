Desde Varela, CFK inicia su asalto al randazzismo

La candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, relanzará este domingo 18/09 su campaña con un acto en Florencio Varela, un bastión del PJ donde logró un amplio triunfo electoral en las primarias. CFK inaugurará el 2do. tramo de la campaña para las legislativas del 22 de octubre.

Desde el Predio Municipal Florencio Varela, en los cruces de Alfonsina Storni y Beata Claudina Thevenet, a las 17:00, ella irá por los votos de Florencio Randazzo.

Según la agencia Noticias Argentinas, "Una parte del voto a Randazzo es un voto estructural, orgánico, a partir de los apoyos políticos que tiene. Cumplir ganó en Castelli porque lo apoyaba el intendente. En Chivilcoy también ganó, pero perdió en todos los distritos de alrededor. Si pierde esos apoyos, no existe más", señalaron a NA fuentes de Unidad Ciudadana, que aspiran a arrebatarle al exministro del Interior y Transporte dos de sus seis puntos.

Varios intendentes como los de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Castelli, Francisco Echarren; de Salto, Ricardo Alessandro; y de Colón, Ricardo Casi, y sus candidatos a concejal de distintos distritos y sindicalistas, ya dejaron a Randazzo.

Unidad Ciudadana parece haber acordado también con los sindicalistas Héctor Daer y Ricardo Pignanelli, quienes tomaron distancia del randazzismo.

"Estamos convencidos de que Taiana tiene que ser senador y por eso hay que votar a Unidad Ciudadana", afirmó el titular del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, en declaraciones a Radio 10 y pidió así al peronismo de la provincia de Buenos Aires que vote por el binomio que encabeza la expresidenta.

El presidente del PJ y diputado nacional por San Juan sostuvo: "El lugar de oposición que nos dio la gente hace que en cada distrito sigamos con esta idea de apoyar a quien saca más votos. En Buenos Aires, oposición es Unidad Ciudadana. Estamos convencidos de que Taiana tiene que ser senador y por eso hay que votar a Unidad Ciudadana".

Por su parte, el sindicalista Juan Carlos Schmid pidió apoyo para la lista de Unidad Ciudadana durante una reunión de la CGT en el partido de San Martín de la que participó el líder de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los más críticos del Gobierno de Mauricio Macri.

"Yo he sido un hombre muy crítico de la administración anterior, pero si me tocara votar en la provincia de Buenos Aires no tendría dudas en ejercer un voto opositor sobre un trazado económico que definitivamente no nos tiene en cuenta", lanzó el triunviro de la CGT.

A modo de ejemplo, señaló que él vota en la provincia de Santa Fe, donde el ganado de las elecciones primarias fue el kirchnerista Agustín Rossi, y agregó: "Yo no comparto su visión del país, pero voy a votar al peronismo porque soy peronista".

Según NA, "Además, en el Instituto Patria levantaron el teléfono para intentar un acercamiento con Hugo Moyano, quien había protagonizado una ruptura estrepitosa con Cristina Kirchner luego de las elecciones del 2011 e incluso llegó a apoyar a Mauricio Macri en las presidenciales del 2015. "Macri habló de mafias sindicales y va a seguir persiguiendo. Más allá de diferencias, los dirigentes sindicales saben que la persecución es al gremialismo en su conjunto", indicaron las fuentes consultadas. (...)".

En Unidad Ciudadana estiman que hay unos 150.000 votantes que en las PASO optaron por opciones de centroizquierda e izquierda (Fernando Solanas, Víctor De Gennaro, Vilma Ripoll, entre otros), que ahora están en condiciones de repartirse entre Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).