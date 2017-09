Una oleada de ataques con ácido atemoriza a Europa

Las alarmas están encendidas en Europa a raíz de los ataques con ácido, agresiones que se han multiplicado en los últimos y convierte a la región en el lugar con el mayor número de ataques con ácido reportados en el mundo.

En muchos escenarios los agresores han utilizado ácido para reducir a sus víctimas, y van desde robos, ataques sexuales, racismo, hasta episodios de celos, pero también hay ataques que se han realizado sin motivo, y que incluso turistas los han sufrido sin saber la razón, muchos lo atribuyen a que éstos podrían ser un nuevo método de “ataque terrorista”.

Del mismo modo, los expertos consideran que los ataques con ácido han proliferado porque son sustancias accesibles en tiendas e incluso en el hogar y hasta ahora su uso tenía menos consecuencias que el de otras armas.

Los atentados con ácidos o sustancias corrosivas, que pueden ser productos como ácido clorhídrico o, el más frecuente, ácido sulfúrico, se han multiplicado exponencialmente en Reino Unido y, muy especialmente, en Londres donde, en 2016, se denunciaron 394 casos de un total de 720 en el país; en 2015, 322; en 2014, 182, según la Policía Metropolitana. En 2017, la epidemia continúa. Las cifras colocan a la ciudad del Támesis como la capital mundial de este tipo de embestidas que, en muchas ocasiones, dejan ciegas a las víctimas, si el ácido cae sobre los ojos.

"Primero sentí un líquido normal, pero enseguida penetraba en mi piel y el dolor era horrible, insoportable. No entendía nada de lo que me había ocurrido, por qué alguien me hacía daño, la gente salió de sus casas y hasta que llegó la ambulancia me echaban agua para diluir el ácido. Yo gritaba de agonía a medida que el líquido penetraba y quemaba mi cuerpo", recuerda Darren, de 30 años de edad, padre de dos hijos. Era 3 de junio de 2014. Pasó varios días ingresado en el hospital por las quemaduras de tercer grado hasta que empezó a asimilar lo que le había ocurrido. Un ataque de ácido al azar o por un altercado de tráfico del que él no era consciente.

Desde entonces él no ha sido el mismo. "Mi vida ha cambiado para siempre; la de los tres, la de los dos agresores también, y por qué", se pregunta repetidamente sin encontrar respuesta. Su existencia se divide en un antes y un después de la agresión. Los tratamientos curativos se han sucedido uno tras otro. "Las enfermeras me advirtieron que no me mirara al espejo, cuando lo hice me pareció ver un personaje de película de miedo", cuenta Darren.

Policía contra los ataques:

Al menos 1.000 patrullas de la policía londinense están siendo equipadas con kits de respuesta para combatir la oleada de ataques con ácido que está viviendo la capital británica.

Durante el mes de julio y hasta ahora, 1.000 patrullas irán equipándose con garrafas de agua -la forma más eficaz de combatir los efectos- además de incorporar vestuario de seguridad y formación médica para asistir en un primer momento a las víctimas de estos líquidos corrosivos.

Además, el cuerpo de bomberos también se involucrará en la asistencia a las víctimas cuando se informe de que se ha producido uno de estos ataques y la policía metropolitana dispondrá de tests con los que comprobar recipientes que consideren sospechosos ya que algunos de los agresores tratan de disimularlos en botellas de gaseosas.

Actualmente se estima que entre noviembre de 2016 y abril de 2017 se hayan producido al menos 400 ataques con ácido y ya son varios los representantes políticos que han tenido que responder por el tema. La ministra de Interior, Amber Rudd, ha asegurado que desde el Gobierno no se escatimarán recursos para prevenir este tipo agresiones pero el alcalde de la capital, Sadiq Khan, ya ha derivado en ellos la responsabilidad al asegurar que Scotland Yard se encuentra en una situación límite tras el aumento de la criminalidad, el terrorismo y los recortes de al menos el 20% de sus fondos.

Por su parte West ha contactado con algunas de las compañías que producen este tipo de líquidos para preguntarles qué tipo de medidas podrían introducir voluntariamente para intentar evitar que se acceda tan fácilmente a ellos después de que una investigación demostrase que se podían adquirir en tiendas de barrio tras sólo un par de preguntas.