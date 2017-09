CFK quiere un “diálogo público y nacional” y le exigió a Macri “su voz” sobre el caso Maldonado

La expresidente Cristina Fernández relanzó hoy su candidatura en Florencio Varela, localidad en la que alcanzó el mayor número de votos en las PASO. La ahora candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana (UC), se dirigió a los asistentes, que según los organizadores fueron cerca de las 30 mil personas.



CFK en su discurso no sólo advirtió sobre las medidas del “gran ajuste” que realizaría el Gobierno según ella, después de las elecciones de octubre, sino que hizo fuertes críticas a la oposición, cuestionamientos que realizó sin dejar a un lado su discurso dirigido al diálogo y que está dispuesta a participar en un debate público y nacional para discutir los problemas de la sociedad argentina.



"Es mucho más importante en estos momentos, más que discutir entre los que pensamos igual o podemos tener algunas diferencias, que lo más importante en este momento, compatriotas, es construir lo que la sociedad está demandando. Una oposición seria, firme y concreta”, sentenció Cristina.

"Cada vez que se precariza la economía y el trabajo se comienzan a precarizar después las libertades y los derechos". #AhoraUnidadCiudadana pic.twitter.com/jc1PE26ZGI — Unidad Ciudadana ☀️ (@UniCiudadanaAR) 17 de septiembre de 2017

Asimismo, apunto su discurso a la posición del presidente Mauricio Macri en cuanto a la desaparición de Santiago Maldonado. "Tenemos que volver a preguntar dónde está un ciudadano que no aparece. Les voy a decir lo que pienso... Sería bueno que ante un hecho tan conmocionante escuchemos su voz sobre un hecho que conmociona y conmueve a la sociedad, eso es ser republicano y democrático", dijo CFK.Del mismo modo, agregó: "No quiero volver en un país donde la gente vea al personal uniformado de seguridad como enemigos y no como servidores públicos".En cuanto a las elecciones la expresidente también habló: “Dentro de 35 días, el 22 de octubre, se eligen dos cosas: si el tercer senador de la provincia va a ser Jorge Taiana o Gladys González (candidata de Cambiemos)", dijo. Elogió a Taiana (haciendo mención a "su historia, su compromiso, y sufrimiento") y sostuvo: "Nosotros militamos, comprendemos, porque tenemos convicciones profundas. No es soberbia, ni arrogancia, es el resultado del 13 de agosto, posicionó a unos y a otros, dándonos la razón en algo".El acto estaba previsto para las 15hs, pero empezó pasadas las 17hs cuando llegaron los asistentes. En el acto estuvieron Jorge Taiana, (quien fue el primer orador del evento político y quien llamó al pueblo a que “vote en defensa propia") y los intendentes que respaldan la candidatura de Cristina, entre ellos Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Verónica Magario (La Matanza), Walter Festa (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).