USA analiza cerrar embajada en Cuba por misterioso ataque sónico

En una entrevista transmitida este domingo 17/09 por el canal CBS, Rex Tillerson declaró un posible quiebre entre las relaciones de USA y Cuba: “Lo tenemos bajo evaluación (el cierre de la embajada). Es un asunto muy serio con respecto al daño que ciertas personas han sufrido”, dijo.

El cierre de la embajada sucedería como respuesta a lo que algunos funcionarios han descrito como “ataques contra la salud” dirigidos hacia diplomáticos estadounidenses, lo que les ha causado pérdidas auditivas, conmociones cerebrales y otros síntomas.

Según se conoce, los problemas de salud comenzaron en diciembre pasado y han vuelto a ocurrir en agosto, de acuerdo con información del Departamento de Estado de USA.

Los funcionarios no han determinado una causa de las lesiones, aunque han especulado que provendrían de ondas sonoras de dispositivos de escucha encubiertos, aunque tales dispositivos no se han encontrado en la sede diplomática en La Habana. Del mismo modo, el Departamento de Estado no ha culpado a Cuba de los incidentes. Por su parte, las autoridades de ese país están cooperando con una investigación y han negado su participación en los supuestos ataques.

Asimismo, se conoció que cinco senadores republicanos enviaron el viernes 15/9 una carta a Tillerson para pedirle cerrar la embajada de Estados Unidos en La Habana y expulsar al personal cubano en Estados Unidos si Cuba no toma acciones para detener las presuntas agresiones.

Cuba ha aseverado que no tiene nada que ver con los supuestos ataques. La inteligencia cubana está colaborando con el FBI y la Real Policía Montada de Canadá en la investigación y el presidente Raúl Castro se ha reunido con el jefe de la diplomacia de EE UU en Cuba, Jeffrey DeLaurentis, para darle su palabra de que los suyos son inocentes.