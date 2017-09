Denis se tomó revancha del ‘Rojo’ y anotó el gol del triunfo de Lanús

En el encuentro disputado en el estadio Libertadores de América, Lanús le ganó el sábado 16/09 a Independiente por 0-1 por el partido que correspondió a la tercera fecha del campeonato de Primera División Superliga 2017/2018.

El único gol del encuentro fue anotado con el penal citado por el ex “Rojo” Germán Denis. Una pequeña revancha personal del delantero, luego de haber sido silbado e insultado por la parcialidad local a lo largo de toda la noche tras lo que fue su salida del club hace apenas unos meses.

Luego de denunciar en sus redes sociales insultos y amenazas por ser el artífice del triunfo del Granate en el Libertadores de América, el ‘Tanque’ Denis vinculó a la barra de Independiente con su alejamiento del equipo de Avellaneda. En declaraciones periodísticas, Germán Denis expresó que “siendo el 9 titular, para Holan, iba a jugar y de un día para el otro se puso a pedir a Gigliotti. No puedo hablar de rumores y tirar una bomba. La dirigencia en algún momento me respaldó, no sé si hubo algún tipo de decisión de la gente que le hayan dicho que parte de la barra no me quería más”.

Por lo tanto, en un reportaje que concedió a Radio La Red, Germán Denis manifestó que “no sé si me echó la barra pero algo tuvo que ver, estoy seguro. No sé si tuvo que ver… pero en algún sentido creo que no me quería más. Cuando estábamos en el hotel en Mar del Plata, en un momento entraron sin pudor y fueron hasta la habitación de Holan y eso nadie lo sabe. De buena fuente sé que uno de los motivos era bancarlo a él si me iba yo. No lo iba a decir. Pero es justo que también la gente sepa la verdad de cómo viene la mano”.

Por consiguiente, Denis subrayó que “el plantel había decidido no darle plata a la barra y se la agarraron conmigo, se hace difícil. No sé si los dirigentes estaban al tanto. Esta es la realidad. Yo sé que esto va a tener repercusión, el tema no lo voy a tocar más, va a quedar así”.

En tanto, Lanús quebró así una racha de dos derrotas consecutivas en la Superliga (Talleres de Córdoba y Boca Juniors) y sumó sus primeras tres unidades.

El equipo de Ariel Holan, tras la victoria inicial sobre Huracán y el empate posterior con Olimpo de Bahía Blanca, desperdició la oportunidad de saltar a lo más alto de la tabla, por ahora privilegio exclusivo de Unión de Santa Fe.

Con parte de la atención puesta en compromisos inminentes y, a su juicio, en esta coyuntura de mayor relevancia (Independiente por Copa Argentina con Atlético Tucumán; Lanús con San Lorenzo para dar vuelta el 0-2 de la ida por los cuartos de final de la Libertadores), ambos equipos presentaron una formación con algunos habituales suplentes y entregaron un primer tiempo opaco.