Filtran audio con Burlando: Los Jaitt sospechan de la pericia tecnológica

El affaire de Diego Latorre con la pornostar Natacha Jaitt sumó un nuevo capítulo.

En esta oportunidad, el periodista Samuel 'Chiche' Gelblung dio a conocer un audio que se filtró en el que se los escucha hablar y pactar tanto a Jaitt como a Fernando Burlando, abogado de la familia Latorre.

"Esto es un pacto de no agresión recíproca", le explica Burlando a Jaitt, mientras ella refuerza: "Ya está. Un pacto".

La duda entonces giró en torno al "recibo", lo que hace suponer que Natacha sí habría cobrado los 200 mil pesos que niega haber recibido de los Latorre para callarla.

Pero, ¿cómo es posible que se filtren audios en medio de negociaciones judiciales y pericias tecnológicas?

Al aire de Crónica Tv, Ulises respondió: "Todavía no escuché ese audio, me estoy enterando por ustedes. La verdad es que no sé de dónde salió ese audio, quién lo filtró o cómo fue.

No entiendo cómo se filtra algo cuando estamos en tratativas judiciales, que es donde se tienen que esclarecer muchas cosas, (mientras) esperamos que las pericias tecnológicas nos den bien de las cosas que se llevaron de acá el día del allanamiento. Así que, me sorprende que se haya filtrado un audio. No lo puedo creer.

Que yo sepa, Natacha no había cobrado".