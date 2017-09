González Oro: “No sé si voy a volver a hacer la mañana de la radio"

Oscar el “Negro” González Oro se sometió el jueves 31 de agosto a un triple bypass coronario, y ese lunes (18/09) habló sobre su estado de salud. “Descubrí que no tengo ganas de morirme. Dependo de los médicos; hagan de este cuerpo lo que puedan, sálvenlo”, suplicó en su primera entrevista tras la intervención.



“Tengo que tener calma. Parezco una gomería, tengo parches de nicotina por todos lados, que te sacan la abstinencia. Fui preparado para que me vean los pulmones, no el corazón. Si me decían que tenía cáncer de pulmón no me importaba, porque hice todo para tenerlo”, reconoció en diálogo con Radio Rivadavia.



Aunque aclaró que no está con “ganas de dar notas”, se permitió llevar tranquilidad a sus seguidores con un único mensaje telefónico. “El post operatorio es más largo de lo que yo preveía, va a durar un mes. No estoy enchufado a la cama, puedo leer y caminar. Si Dios quiere la semana que viene ya me sacan los puntos y creo que será un alivio”.



Tras aclarar que no se siente mal y que sólo tiene el lógico “dolor en el pecho por la operación”, el 'Negro' anticipó posibles cambios en su carrera profesional. “No sé si voy a volver a hacer la mañana de la radio. El cuerpo me pasó factura. Quizás haga el regreso más distendido, con más música. Quizás llegue el momento de hacer otra radio, que no es mejor, ni peor”, afirmó.