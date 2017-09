Diálogo en Venezuela: Alguien miente

“Es inaudito que a la luz de la política nacional e internacional salga Julio Borges a negar la existencia de un diálogo entre el gobierno y la oposición”. Esta fue afirmación del presidente Nicolás Maduro ayer 17/09 a través de su programa televisivo y que abrió el debate entre si existe o no diálogo en Venezuela.

La semana pasada se iniciaron reuniones en República Dominicana, que la oposición venezolana califica de "encuentros exploratorios" pero el presidente Maduro lo nombra como un diálogo "formal". "Dieciséis horas conversando sobre el futuro de Venezuela, los distintos temas, ¿cómo se llama? Diálogo, conversación", sostuvo Maduro en la TV.

Según Maduro, ha habido decenas de reuniones desde 2016, y afirmó que inclusive el líder opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario, ha asistido a estos encuentros.

"El señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, yo he autorizado como jefe de la administración penitenciaria, ha asistido a reuniones", aseguró el Presidente.

A raíz de las declaraciones, el preso político Leopoldo López salió a defenderse a través de su cuenta en Twitter.

“Venezolanos aún con el riesgo de hacerlo, he decidido comunicar mi posición clara ante ustedes y la comunidad internacional… Bien sabes @NicolasMaduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa”, escribió López en la red social.

Venezolanos aún con el riesgo de hacerlo, he decidido comunicar mi posición clara ante ustedes y la

comunidad internacional — Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

Bien sabes @NicolasMaduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa — Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

Reitero lo que te dije el 8 de Julio: Mi disposición a conversar, con respeto, para salir de la crisis que vivimos todos los venezolanos — Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

Las conversaciones deben darse sin manipulaciones y con transparencia y respeto al país y la comunidad internacional — Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

Soy un convencido que un acuerdo además de ser acompañado por la comunidad internacional debe ser aprobado por el pueblo en Referéndum — Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

Estas declaraciones ponen en riesgo la medida otorgada a López de arresto domiciliario, pues el líder opositor, quien está preso desde febrero de 2014, le fue concedido el arresto domiciliario el pasado 8 de julio, pero como parte de la medida, tiene prohibido hacer declaraciones públicas.

La oposición venezolana para acceder a las conversaciones en Santo Domingo, exigió entre otras cosas, la presentación de un cronograma electoral que incluya una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para 2018, además pidieron la liberación de presos políticos.

Por su parte, Maduro Rechazó que haya sectores que pidan cronograma electoral. Afirmó que luego de las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre, se realizarán las de alcalde durante el primer trimestre de 2018 y los comicios presidenciales a finales del próximo año.

Entre dimes y diretes se expone el tema de diálogo entre una oposición cada vez más quebrajada y un Gobierno autoritario, que mantiene centralizado en el país sus cinco poderes.

Murió concejal detenido

“Queremos lamentablemente informar el fallecimiento de nuestro concejal de Apure, Carlos Andrés García. Fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad sembrándole una suma de dinero en efectivo”, se lee en la cuenta de Twitter del partido político de oposición Primero Justicia.

Carlos Andrés García era concejal de Guasdualito, estado Apure, murió el domingo como consecuencia de un ACV que le dio en agosto estando detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en la capital de la entidad.

El partido aseguró que a García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro de salud “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”.

Primero Justicia responsabilizó al gobierno de la muerte del concejal y aseguraron que lo ocurrido se suma a violaciones de derechos humanos.

La muerte del concejal pondría nuevamente en debate la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela, el que ha sido cuestionado no sólo por la oposición del país, sino también por la comunidad internacional.