Una madre que lucha por la muerte de su hija

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" logra mezclar,en una hora y 55 minutos, comedia negra y drama. Es protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell.

El personaje de Frances McDormand debe padecer la violación y muerte de su hija. Ante la gran desesperación coloca carteles en las afueras de un pequeño pueblo de Missouri para recordarle al sheriff local (Woody Harrelson) su obligación, lo que le traerá el rechazo de gran parte de los pobladores.

Frances McDormard es una actriz estadounidense de 60 años que ha estado casada con el director Joel Coen desde 1984 y ha protagonizado varias películas de los hermanos Coen, incluyendo Blood Simple (1984), Raising Arizona (1987), Fargo (1996), The Man Who Wasn't There (2001) y Burn After Reading (2008). McDormand se encuentra entre el grupo de actores que ha conseguido la Triple Corona de la Actuación. En 1997, ganó el Óscar a la mejor actriz por Fargo. Además, en 2015, ganó el Primetime Emmy a la mejor actriz en una Miniserie o telefilme por Olive Kitteridge.

Woody Tracy Harrelson es un actor estadounidense de cine y televisión conocido por su papel del camarero Woody Boyd en la serie Cheers de los años 1980, con la que consiguió un premio Emmy. También ha actuado en películas como Natural Born Killers, The People vs. Larry Flynt (por la que estuvo nominado al Oscar al mejor actor), la adaptación cinematográfica de Una mirada a la oscuridad y la serie True Detective.



Martin McDonagh es un director inglés muy reconocido por peliculas como 'Escondidos en Brujas' ('In Burges', 2008) y 'Siete psicópatas' ('Seven Psycopaths', 2012). Ganó con Six Shooter (2004) el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción. Cuatro años después escribió y dirigió su primer largo, In Bruges (Escondidos en Brujas, 2008), por el que recibió fue reconocido con el BAFTA como Mejor Guión Original. Además, fue nominado al Oscar en esta misma categoría. Su segunda película, Seven Psychopaths, llegó en 2012 y se presentó en Toronto, donde ganó el Premio del Público de la sección Midnight Madness.

El film recibió el galardón más importante del TIFF, que incluye unos US$15,000 canadienses y es votado por el público a la salida de los cines. También compitió por el León de Oro en el Festival de Venecia, pero perdió ante The Shape of Water.

La 42ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) ha terminado este domingo 17/09 con un premio para El autor, del director español Manuel Martín Cuenca, y la consagración del film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, como el más apreciado por el público.

Tan solo habrá que esperar para ver esta interesante propuesta que trata un tema dificil y frecuente para la sociedad.

Por el momento, habrá que conformarse solamente con ver el trailer de la pelicula, que seguramente atrapará a muchos amantes del cine dramàtico con una cierta pizca de humor negro.

