Cambio socialista: Ahora contra los K

Después de una campaña rumbo a las PASO donde el modelo neoliberal del gobierno nacional fue el primer blanco de las críticas del Frente Progresista, ahora será el turno del kirchnerismo. El ex gobernador Antonio Bonfatti, cargó contra la ex presidenta a la cual acusó "de hipócrita y cínica". Lifschitz también dio su veredicto sobre el gobierno K.

La campaña que intentará torcer el rumbo de las primarias, tendrá para el socialismo un cambio discursivo que será notorio. La administración macrista, su modelo económico y sus políticas públicas dejarán de ser el centro de las críticas por parte del Frente Progresista para darle lugar a una valoración de las bondades del gobierno progresista santafesino y, a su vez, para castigar con dureza lo que Cambiemos llamó "la pesada herencia".

Antonio Bonfatti adelantó uno de los ejes de la campaña socialista rumbo a octubre: "Hay que apelar a la gente para que entienda todo lo que se hizo en esta provincia y todo lo que se puede perder. Tenemos en Santa Fe la mejor salud, la mejor educación, diálogo con el sector productivo. Yo los invito a los santafesinos a que recorran la provincia, que recorran la ciudad de Rosario, para ver la gran cantidad de obras".

El presidente del Partido Socialista y de la Cámara de Diputados de Santa Fe, arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner: "Es una hipócrita y una cínica. No tenga la menor duda". El ex gobernador, además, se defendió del señalamiento sobre el narcotráfico en Santa Fe que hizo Cristina en la entrevista con Luis Novaresio. "Se olvida que el narcotráfico es un delito federal. No menciona el incremento de la droga durante su mandato en todo el país, no sólo en Rosario y Santa Fe. Se nos denostó a los dirigentes del socialismo. Y quiero recordarle que fueron la policía y la Justicia de la provincia de Santa Fe las que pusieron presas a las organizaciones de narcotraficantes más connotadas", declaró Bonfatti.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz también fijó su posición con respecto a la administración nacional que gobernó el país durante 12 años. "Queda claro que, después de 12 años, tuvo un saldo que no fue positivo para los argentinos, y en eso me parece que ya hubo un veredicto de la ciudadanía", opinó Lifschitz. Desde Santa Fe y en el marco de un nuevo Encuentro Uniendo Metas, el gobernador hizo mención acerca de la entrevista que brindó Cristina: "Solo vi algunos pequeños fragmentos. Creo que no es nada nuevo. Todos la conocemos a Cristina y sabemos cómo contesta a cada uno de esos temas. Me parece que no agregó nada nuevo a lo que ya conocemos".

El candidato a diputado nacional, Luis Contigiani también se refirió al kirchnerismo reforzando la nueva estrategia que desplegará el oficialismo santafesino. El Colorado, tal es su apodo, cargó contra la administración K por los fondos de cooparticipación. Contigiani afirmó que el kirchnerismo "fue responsable de habernos descontado $ 25.000 millones de recursos coparticipables pese a que no firmamos ningún compromiso de ese tipo y a que luego la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional esa medida. Hoy esa deducción es una deuda de $50.000 millones que el Estado nacional les debe a todos los santafesinos y que el actual gobierno no cancela pese a que la Corte también le dio la orden de hacerlo".

El cambio de timón en el Frente Progresista será notorio de cara a octubre. ¿Alcanzará para recuperar votos perdidos? ¿Podrá colarse en la conversación con Cambiemos y el Frente Justicialista? Con ese deseo, en el socialismo barajan y dan de nuevo.