Aunque los especialistas aseguran que muchos delitos sexuales no son denunciados en el país, la Argentina registra al menos 45 denuncias por violaciones y otros delitos contra la integridad sexual. Algunas de las víctimas no sobreviven para contarlo, tal es el caso de Micaela García, joven que fue hallada muerta en Entre Ríos. El acusado del del crimen, Sebastián Wagner, ya había estado preso en dos oportunidades, por casos de abuso sexual, pero evadió la condena por un tercero y en julio de 2016 salió en libertad condicional.

Otros casos son diferentes, y aunque bastante lamentables, las víctimas quedan vivas para relatar lo sucedido y tener que sobrellevar lo amargo de ser abusada sexualmente, casos que no sólo se registran en la Argentina, sino en todo el mundo, tal es el caso de Lillian Constantine es una joven británica de 19 años que fue abusada sexualmente en 2016.

“Yo quiero que la gente sepa todo lo que pasa después de una violación... No hablo solo de lo horrible que es que tu cuerpo se convierta en una escena de crimen y que te hagan una y otra vez las mismas preguntas. También hablo de todo lo que tienes que hacer, y, lo más importante, hablo de que las cosas mejoran con el tiempo”, expresa en su testimonio que relata por su canal de youtube con el fin de ayudar a otras víctimas, el que por ende, se volvió viral.

“Hace un año, un extraño me violó cuando me encontraba apenas a 60 segundos de mi casa. Yo tenía 18 años. Había una oscuridad completa y yo le di al botón de grabar de mi celular pensando que el hombre al ver la luz se detendría. Yo le grité “¡te estoy grabando, te estoy grabando! No te vas a salir con la tuya”, pero me tiró al suelo y me violó sin vacilación. No duró mucho, pero me dio la impresión de que nunca se acababa. Cuando ocurrió estaba tan cerca de mi casa… que ni siquiera se me pasó por la cabeza sentir miedo”, relata Constantine.

Según la organización británica Rape Crisis solo aproximadamente un 15% de quienes experimentan violencia sexual deciden denunciarlo con la policía. Mientras que solo un 5,7% de los casos denunciados acaban en una condena. “Sin el video que grabé, quizás nunca hubieran encontrado a mi atacante”, asegura la joven británica.

En la Argentina, Las provincias con mayor cantidad de violaciones sexuales denunciadas en relación a su población son Salta, con 27,5 violaciones cada 100 mil habitantes; Misiones, con 23,3 violaciones; y Mendoza, con 18,9 violaciones.

PROFUGOS POR ABUSOS:

En la Argentina son alrededor de 40.000 las personas con pedido de captura por diversos delitos. De ese total, unos 1160 prófugos están acusados de delitos contra la integridad sexual, y de esos, 44 están acusados de más de un delito. En tanto, el 70% de los buscados por estos delitos son argentinos y la gran mayoría está acusada de abuso sexual.

UN BOTÓN DE PÁNICO:

En la provincia los casos de abuso sexuales son reiterados, por ello, unos jóvenes santafesinos crearon hace más de tres años un botón de pánico para descargar en celulares con sistema Android. Esta aplicación permite el envío de alertas de salud y de peligro con la geolocalización de la persona y la dirección aproximada a un grupo de personas preestablecido. La aplicación creada por Argentinos tuvo gran cantidad de descargas, posicionándose como las primeras 10 aplicaciones más descargadas del buscador de google, Google Play Store.

En la actualidad existen otras aplicaciones similares, que han sido descargadas mayormente por mujeres, quienes ante los casos que se conocen a diario, buscan como opción que el teléfono celular sirva de alerta.