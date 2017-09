Sergio Berensztein: "a Cristina solo le fue bien en 2011"

Sergio Berensztein es Doctor y Magister en Ciencia Política de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y Licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires.



Se desempeña como analista político desde Argentina, donde asesora a líderes de los sectores público y privado en la toma de decisiones estratégicas y en la interpretación de cuestiones políticas y regulatorias complejas, características del país y la región. En 2005 cofundó Poliarquía Consultores y la presidió hasta 2014.



Este lunes 18/09 estuvo presente en el programa de Joaquín Morales Solá, "Desde el llano", donde comenzó hablando acerca de cómo está el gobierno y qué piensa obre Cristina Kirchner.



"Faltan 5 semanas para la votación, pero la tendenica favorece al gobierno. Vidal tiene un rol fundamental en la campaña y los otros candidatos como Patricia Bullrich acompañan el rol secundario", dijo Berensztein.



-"¿Cree que Cristina tiene chances de ganar?", preguntó Solá luego de finalizar la primera pregunta.



"Hubo una elección a la que Cristina le fue bien, solo la de 2011. Es probable que también pierda en 2017", afirmó Berenztein sobre la ex presidenta. "El peronismo necesita una opocisión para canalizar la demanda de sectores de la sociedad. "Cambiemos" es muy solida como primera minoría pero no abarca el conjunto de la sociedad", continuó Berensztein.



Por otra parte, Sergio cree que Cristina Fernández de Kirchner tiene una visión muy tremendista de la sociedad. "El 15% del PBI no genera trabajo para nuestra poblacion es ciert qe estamo mal pero creo que ella ve el caos a la vuelta de la equina. Hay una realidad un poco sesgada.", dijo el analista.



Luego, Solá continuó hablando sobre qué pensaba el político acerca de la postura que la ex presidenta tiene sobre el actual gobierno.



"Cristina ve el colapo del gobierno de Cambiemos que cada vez está más fuerte", respondió Berensztein.



El analista político considera que un factor importante para la sociedad son lo legisladores, los sindicalistas, que tienen que defender a los trabajadores y los movientos sociales. Además, sostiene que el peronismo siempre se reconstruyó desde la oposición.



"La tradicion sindical es importante en el debate del futuro del trabajo. Yo creo que en un debate central esto implica represar a la asociaciones sindicales. Le daría mas vitalidad",dijo Berensztein.



En la última parte de la entrevista pasaron a hablar sobre el caso del joven Santiago Maldonado.



"Con el caso Maldonado vemos que hay una dificultad del gobierno en ser autocrítico. El juez estuvo mucho tiempo para esperar un legislador que diga vamos juntos. Creo que este es un caso que nos permite ver deficiencias muy fuertes del gobierno y de la política argentina", confesó Sergio.



En conclusión, el analista considera que Cristina Kirchner tiene muy pocas chances de ganar en las próximas elecciones. Ve al gobierno actual de forma estable pero débil y con grandes inseguridades en otros temas, como el caso de Santiago Maldonado.



En la media hora en que duró la entrevista Sergio dio de forma segura y sincera sus opiniones sobre la actual situación del país.