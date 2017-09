América TV tiene su propio Showmatch: Intratables, con del Moro

Un programa que plantea realizar un resumen con las noticias más importantes del día se convierte no sólo en el escenario político preferido de algunas figuras, sino también en un debate exagerado en donde los gritos y las interrupciones por parte de los panelistas a los invitados y viceversa son agotadores para los televidentes.

De “bardeo en bardeo” se pasean las etiquetas de #Intratables en Twitter según el día de la semana, los usuarios de la red social posicional al programa casi todos los días, en los que insultan y cuestionan no sólo a los invitados, sino también a sus panelistas. El rating promedio de las emisiones de Intratables fue de varía y va desde 3 a 5 puntos, sin embargo, uno de los picos más alto del programa lo alcanzó cuando la gobernadora María Eugenia Vidal perdió la paciencia frente al panelista Brancatelli, donde logró 9,4 puntos.

Este lunes 18/09, el programa tocó como primer punto la desaparición del artesano Santiago Maldonado, no sin antes mencionar a sus anunciantes, en los que pierden (o ganan) al menos cinco minutos, y por ahí empieza el enojo de los televidentes que se quejan por el twitter, ejemplo: “@AmericaTV volvieron con la publicidad en intratables, interrumpiendo inoportunamente el programa??? dejen de romper las pelotas !!!!!!!!!!!” escribió en su cuenta el usuario @arocenar.

Pablo Sirven fue duro en cuanto a su postura en la desaparición de Maldonado y aseguró que el caso está rodeado de “impunidad”. Todos los panelistas e invitados coincidieron con que el tratamiento del caso Maldonado está “embarrado” y saturado de hipótesis.

Las interrupciones entre los que forman parte del programa-show no sólo son entre los invitados y panelistas, sino que se le suman algunos sonidos inoportunos en medio de discusiones importantes, sin embargo, ese toque de humor (a veces imprudente) parece que le gusta al público que lo mira. “Para cuando el Martin Fierro al sonidista de Intratables? Mínimo una nominación. #ViernesIntratable”, escribió en su cuenta @candelaria1978.

El asesinato del fiscal Nisman también fue tema de conversación, en donde el desprestigio de la justicia y las instituciones siguió siendo el blanco del programa. Al ruedo salió no sólo la gendarmería y el juzgado, sino la expresidente Cristina y el Presidente Mauricio Macri, tema y figuras que por supuesto exalta los ánimos y el debate se torna más ácido y contundente, en estos casos, cuando los asistentes del programa debaten entre sí, Santiago del Moro queda pintado. Entre gritos van y gritos vienen, no se entiende bien qué quiere decir cada invitado.

Las elecciones también fueron un tema de conversación, y serán durante toda la campaña como acostumbra el programa a hacerlo siempre, se pasearan por el piso: peronistas, progresistas, macristas, kirchneristas y algunos personajes que seguramente no sabrán ni a quién apoyan, sin duda esos son los que la producción prefiere, porque resultan ser siempre la “guinda del pastel” para el rating de la televisión.

A Macri lo fusilaron por no asistir a la reunión de la ONU, lo compararon con otros presidentes y lo calificaron de “vergonzoso”, “no somos tendenciosos”, dijo Del Moro.

Respecto a la cena en la que participará la vicepresidente Gabriela Michetti, (a la que Macri no asistió), en la que se hablará la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, también se habló: “La gente se está muriendo, en Venezuela puedes tener recursos pero no tienes medicamentos, no se puede vivir”, dijo Azabache, cantante venezolana. “Es un error grave que a esta reunión no haya ido el presidente de la Nación”, sentenció el panelista Jonatan Viale. Sin duda el tema de Venezuela fue la explosión de la noche en Intratables 18/09.

#LunesIntratable fue tendencia durante más de dos horas en Twitter Argentina, acá les dejamos algunos tuits:

#LunesIntratable tienen que asfixiar al Gobierno de maduro ya el pueblo no tiene más nada que PERDER sólo nos queda la vida — Hector colmenares (@el_yonguita) 19 de septiembre de 2017

#LunesIntratable este Vaca-Narvaja es boludo todo el día o para para comer? — Nico MZ (@macondo_fest) 19 de septiembre de 2017

#LunesIntratable cada día más hueca la cabeza de Brancatelli, la estupidez no tiene limites — Mario (@mariojh1961) 19 de septiembre de 2017