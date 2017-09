Con o sin CFK, la City reivindica sus propios brotes verdes

La fascinación por el dólar tiene vida propia en esta Argentina de economía ciclotímica. Venía de 9 caídas consecutivas y había perforado el piso de los $17, en el marco de una transición electoral de cierta mejoría en los indicadores, hasta que justo el día en que largó la campaña política, rebotó la cotización y alborotó el avispero de la City. No se le podía echar la culpa esta vez al síndrome CFK como en los aprestos de las PASO y la duda de no pocos inversores que arbitran entre las Lebacs y el dólar en los portafolios se reparte en dos líneas: si el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, no termina de compartir la euforia de la mesa chica de la Casa Rosada que transmite el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en sus repetidas apariciones públicas y prefiere esperar al día después de los tarifazos energéticos que se trae Juan José Aranguren para cuando las urnas sean devueltas al Correo Argentino, o si en vez de regalar spread al trade carry, la idea es que no se atrase tanto el tipo de cambio para no comprometer aún más la competitividad.

