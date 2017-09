Luego del audio, Burlando quedó ansioso por ver a Jaitt tras las rejas

"Esto es parte de una estrategia de defensa de que está todo permitido. Ella fue convocada a indagatoria, solicitaron la nulidad y ahora va a resolver la Justicia sobre a esa nulidad. Está en todo su derecho", pero iría a indagatoria, advirtió el abogado Fernando Burlando.

El letrado de la familia Latorre disparó contra la familia Jaitt por la filtración del audio: “Mucha gente me habló por este tema, y no estoy enojado, pero me pasa que estoy perdiendo la paciencia porque seguir perdiendo tiempo con esto cuando hay cosas tan importantes que hablar es increíble”.

En diálogo para el aire de La Once Diez, Burlando volvió a recordar que el ex futbolista Diego Latore se quiere suicidar: “En tres oportunidades Diego me insinuó que se iba a quitar la vida. La antepenúltima vez que me llamaron por un caso así fue un hecho que se concretó en la realidad, y no sé por qué utilizó palabras similares hasta las que utilizó Diego, por eso yo me preocupé”.

“Fue Alfredo Pesquera (considerado responsable de haber realizado maniobras peligrosas que produjeron la muerte del Potro Rodrigo), que me dijo: ‘Fernando, esta partida no la juego. Cuidá a mi hijo’. Yo le dije que la podíamos luchar. Y se suicidó”, indicó

En este sentido, agregó que Latorre “me dijo que me encargue de sus hijos”.

El periodista Samuel 'Chiche' Gelblung dio a conocer un audio que se filtró en el que se los escucha hablar y pactar tanto a Jaitt como a Burlando.

"Esto es un pacto de no agresión recíproca", le explica a la pornostar, mientras ella refuerza: "Ya está. Un pacto".